Gustavo Borsari sobre las obras inconclusas en Solymar: "Hace 20 años iban haber unas 300 viviendas y hoy habrán entre 1000 y 1200"

El vicepresidente de la Agencia Nacional de Vivienda conversó sobre el lanzamiento del llamado por obras inconclusas en Solymar, los planes para las hectáreas abandonadas en esa lugar y las características que buscarán en la selección durante el llamado. Por otra parte, comentó su visión sobre el proyecto de Cabildo Abierto que quiere evitar acceso a recursos de amparo.

Obras en Solymar

Esta administración de este nuevo gobierno hemos puesto todo el énfasis en este año que pasó en recuperarlo. Hace 20 años ahí iban ir unas 300 viviendas y hoy, a través de una gestión bien importante que hemos hecho junto con el intendente de Canelones, hemos podido obtener los permisos para que en esas 7 hectáreas puedan ir entre 1000 y 1200 viviendas. Va a haber un desarrollo espectacular. Va a depender de quien gane el llamado si va a empezar de 0. No vamos a poder incidir y quien quiere utilizarlo lo utilizará. No puedo adelantar el precio.

Presentación en el llamado

Tiempo

El poner en valor este terreno de 7 hectáreas, el valor increíble que tiene ahí, hemos pasado cualquiera de nosotros infinidad de veces por esa zona y no nos dábamos cuenta de ese valor, la administración lo va a poner en valor, se va poner una ventana de tres meses, se recibirán los proyectos que se quieran presentar. A partir del último día de los tres meses se abre un periodo del cual en la interna de la agencia nacional de vivienda se van a estudiar los pro y contras de cada uno, también los puntajes establecidos en los pliegos que alcance cada empresa. Luego de fin de año los ganadores se podrán poner manos a la obra para pedir los permisos de construcción, como hemos alcanzando importantes acuerdos con el intendente municipal de Canelones eso será muy rápido.

Estamos cumpliendo con el artículo 45, y si se lee en totalidad el articulo dice que propenderá el Estado a proporcionar en soluciones habitacionales creando las condiciones necesarias para que los privados puedan intervenir en esta soluciones. Quiere decir que estamos con este llamado exactamente con lo que dice la Constitución. En lo segundo nosotros no tenemos intervención, eso es el Ministerio de Vivienda, si me pregunta una opinión personal con mucho gusto no voy a escapar a decírsela, a mí no me parece bien que la justicia intervenga en este tipo de asuntos, porque creo que desde el punto de vista Constitucional y legal no está habilitado para hacerlo, y segundo por razones de justicia, cuando uno está cumpliendo una sentencia judicial como se hizo por parte del ministerio, a determinadas familias que habían invadido, con razón o sin razón, usted le está quitando a otras familias que había hecho todo el camino, de anotarse, llenar formularios necesarios, que están en condiciones en semiindigencia o indigencia, conversado con los asistentes sociales y ya estaba para adjudicar a esa familia que había hecho todo el trayecto, bajo mi punto de vista se está cometiendo una injusticia con esa familia que había hecho todo el camino.

Le estamos quitando posibilidad a esa familia que actuó de acuerdo a derecho en la cual la otra no, las dos tienen el mismo derecho, pero hay que ir de a una.

Me imagino una familia que hoy está alquilando una vivienda, sea donde sea a un precio medio, no quiero decir una cifra, pero normal para una familia media.

En el Ministerio de Vivienda se está aprobando ahora un fideicomiso por el cual si se toma por ese camino para la gente que compra se le puede dar un subsidio del 30 % de la cuota. Esto quiere decir que durante dos o hasta cuatro años se va poder pagar una cuota entre comillas que va ser un alquiler, pero ese alquiler se le va aplicar al precio cuando pase los tres años vamos a suponer, todo eso que se invirtió en un arrendamiento se aplica al precio. Lo bueno de este sistema si es que se toma, va ser que las personas o las familias que vayan a querer comprar allí no van a tener que poner una base determinada de cantidad de pesos o dólares, sino que lo irán a poner durante un periodo de tres o cuatro años.