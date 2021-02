Gustavo González: "Hay que reconstruir el Fondo Nacional de Vivienda"

El Ministerio de Vivienda presentó días atrás un instrumento que busca “abaratar el costo del metro cuadrado sin perder calidad de la construcción”, según dijo la ministra Irene Moreira. Se trata del Reglamento para Registro de Sistemas Constructivos No Tradicionales por Declaración Jurada, que permitiría brindarles una solución a parte de las 70.000 familias en nuestro país que no tienen acceso a la vivienda.

El secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) analizó la situación.

Cómo tomaron el anuncio

En principio lo que tenemos claro es que no nos podemos oponer a las nuevas tecnologías de la construcción. Desde los 90 tenemos nuevos elementos. Un comentario de la ministra es rebajar el costo del metro cuadrado a mil dólares. Será cuestión de impulsar el cooperativismo de vivienda. En principio no nos oponemos a las nuevas tecnologías de vivienda. Hay que ver si no baja la calidad. En esto hay que ver el problema cultural de la vivienda. En el imaginario de la gente está el ladrillo y el parrillerito. La rebaja del metro cuadrado de construcción hay que hacerlo en la ley de vivienda promovida porque están haciendo viviendas de 130 mil dólares y con exoneración de impuestos.

El país sigue sin contar con un Fondo Nacional de Vivienda. La ministra puede tener muy buena intenciones, pero hubo un recorte en el ministerio y en el presupuesto hubo un recorte de 17 %. Tenemos 16 cooperativas que ya hicieron todos los trámites y solo a cinco se le entregaron las firmas. Desde que despareció el fondo de vivienda desparecieron 100 millones de dólares que nunca más se reconstruyó. Los marcos legales están. El problema es la financiación. Hicimos una propuesta de aumentar el 0, 1 del impuesto al patrimonio. La vivienda se resuelve con dinero. Tenemos que aprender de los países desarrollados. Hay que reconstruir el Fondo Nacional de Vivienda para tener una política de Estado. Este es el problema habitacional.

Luego el otro gran drama es el de los asentamientos irregulares. Implica todo un tema de política de Estado que tiene que subsidiar a sectores vulnerables. La primera responsabilidad es del Ministerio de Economía. Si no hay fondos, el Ministerio de Vivienda no puede hacer nada. Irene Moreira nos dijo que teníamos razón. Los cooperativistas ya tienen todo terminado y cuando llegó la fecha les dijeron que “siga esperando”. Esperamos que se nos dé un cronograma efectivo. Se ha retrasado un sondeo íntimo. Hay 101 cooperativas que están esperando que se les den los préstamos que ya se le prometieron. La situación de vivienda es dramática.