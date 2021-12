Gustavo González: "Presumimos que estos incendios son intencionales; gente que tuvo descuido y provocó esto"

Nos contactamos con el alcalde de Atlántida, quien nos informó sobre la situación y los impactos de los incendios en Fortín y Villa Argentina, el trabajo para combatir los incendios en el departamento de Canelones y el posible origen de los incendios.

Incendio en el Fortín y Villa Argentina

Hay un dron volando sobre la zona e identificando focos en la zona de riesgo. El déficit hídrico es importante y no queda otra que ir apagándolo.

La señora que se autoevacuó primero tenía lugar a donde ir, estaba muy nerviosa, costó mucho trabajo su contención. Tenemos lugares, pero por ahora por suerte no se ha utilizado. En ese momento nada es perfecto, el nerviosismo es mucho, la angustia de la gente es tremenda. Un sote para los vecinos que tuvieron trabajando en esto.

Origen de los incendios

Directamente presumimos que estos incendios son intencionales, no hablo de un pirómano, pero si gente que tuvo descuido y provocó esto. La gente que va elegir costa de Oro para vacacionar es que nos cuidemos mucho. Está preciosa la playa, propuesta gastronómicas, la Costa de Oro es un destino elegido por muchos uruguayos incluso aquellos que no pudieron o no planificaron salir del país. A todos ellos decirlos que somos buenos anfitriones y los recibimos con los brazos abiertos, y que nos ayuden mucho a cuidar y preservar.

Hemos estado en vigilia, pero no hemos estados solos. Cooperativas, funcionarios municipales, cuerpo de Bombero, al firme.

La gente cuando pasa todo esto enseguida empieza que los bomberos están, que no están, que no vienen, yo quiero reconocer a los bomberos por su trabajo profesional. Hay todo un estudio de la situación para frenar el fuego. Hay un profesionalismo dentro de todo esto.