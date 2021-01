Gustavo Grecco: "Hay que empoderar a la gente con que son parte de la solución"

El presidente del Sindicato Médico del Uruguay e intensivista se refirió a la postura del SMU en relación con las medidas tomadas por el gobierno y el plan de vacunación por coronavirus.

Se espera que en las próximas horas el gobierno anuncie públicamente la compra de vacunas contra el Covid-19. La decisión llega en medio de un aumento de casos en todo el país y el control de las autoridades para evitar aglomeraciones en las zonas costeras del país.

Estrategia del gobierno por la compra de la vacuna

Hemos hecho un seguimiento. El plan de vacunación de nuestro país es muy bueno. Hay colegas y academia que están evaluando permanentemente la evidencia. No consideramos que sea necesario que el sindicato evalúe. El tema es con esa información cómo se gestiona el plan de vacunación. Es imprescindible que la población lo sepa. Tomar importancia de la ciencia. Los países de primer mundo invierten mucho más en ciencia. El 6 % más 1 % no es un eslogan. Es un trasfondo de una sociedad que invierte en su ciencia porque eso es invertir en soberanía. Espero que esto derive en una inversión genuina de recursos.

La importancia de apostar a la ciencia. La ciencia nacional es soberanía. El sistema de salud. Son enseñanzas importantes para encarar el 2021. Las perspectivas que son que va a ser tanto o más duro que el 2020. Si se guarda silencio por algo es. Esta vacuna puede prevenir o frenar y es una suerte de llave para poner a trabajo la economía mundial. La economía de Uruguay tiene el prestigio de ser un país serio y haber hecho las cosas bien. Todos quisiéramos tener una idea de cuál es el plan y el estado de situación, pero no lo tenemos. Hay una enorme preocupación de los trabajadores de la salud por la situación. Tenemos problemas serios para sostener esa primera línea de atención y la vacuna es un elemento esencial. No hay partidización en torno a la vacuna. Tiene que estar sujeto a una revisión estricta de los científicos.

Plan de contingencia

La cuarentena no se tomó, pero se hizo. Eso fue un componente fundamental para evitar la primera ola que no tuvimos. La diferencia es que hoy hay aglomeraciones, se perdió el miedo y hay otra respuesta de la población. Creo que el mensaje tiene más contundente en ese sentido. Siempre hablando de plazos acotados, nadie está hablando de meses y meses. La palabra “encerrarse” no está dentro de nuestro vocabulario, pero sí reducir la movilidad. Hay que evaluarlo con mucha cautela el tema. La gente tiene que tener mucho más conciencia de lo que está pasando ahora. Hay un plan de contingencia que está planteado y esperamos no tener que apelar a eso, pero sí está disponible.

Si lo que se apuesta es sostener la actividad económica para evitar que falte el pan, tenemos que ir a un escenario en el cual realmente se tenga una presencia mucha más fuerte para evitar el contacto. Tenemos que asegurar el pan por la vía que el Estado entienda que es lo adecuado. La presencia del estado tiene que ser mucho más fuerte. Nos consta que Prefectura está trabajando y disolviendo las aglomeraciones. Quizá se necesite más personal, más presencia. Si esto se toma como que la policía se mete en una aglomeración, estamos en un problema grave. Los jóvenes tienen que tomar conciencia que son parte de la solución y no es un acto represivo. Hay que empoderar a la gente de que son parte de la solución. Hay que ir por esa solución.