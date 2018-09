Gustavo Leal y las amenazas de muerte: “Donde hubo Chingas, escombros quedan, y está floreciendo otra cosa”

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI valoró como un acto de "valentía y coraje" el respaldo de los vecinos ante las amenazas de muerte que recibió.

El Ministerio del interior continúa con su plan de demoliciones de viviendas irregulares en Los Palomares. Las operaciones son lideradas por Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Los operativos se realizan en medio de mucha tensión, con amenazas de muerte al propio Leal por parte de integrantes de la peligrosa banda de “Los Chingas”. La Policía detuvo a Jairo Sosa: uno de los “chingas” que amenazó de muerte al jerarca del Ministerio.

¿Se siente respaldado por el Gobierno? ¿Se seguirá adelante con este tipo de operativos? Abordamos el tema junto a Gustavo Leal.

Uno no se prepara para estas cosas. Es un momento difícil, pero hay que transitarlo con la confianza necesaria, y sobre todo con el respaldo que he sentido en estos días. Tengo confianza en que la información inicial sobre esta situación vino directamente de los vecinos, lo que a mí me da una satisfacción importante, porque demuestra que se puede vencer el miedo, por parte de gente que conoció de primera mano lo que se estaba organizando y decidió ir a la Fiscalía a hacer la denuncia. Es un acto de coraje y valentía que lo valoro muchísimo.

Creo que hay un cambio en base un shock de confianza en las instituciones del Estado. Hoy el Estado está mucho más presente en ese lugar: donde hubo Chingas, escombros quedan, y está floreciendo otra cosa. Hay un querer salir adelante en el barrio, que ha sido tan castigado por los grupos criminales.

No nos puede guiar el odio, pero tampoco la ingenuidad: esta gente ha hecho cosas terribles que merecen la máxima persecución penal y que pasen en la sombra mucho tiempo. En los vecinos se respira un aire distinto, de confianza. Celebro la valentía y la agradezco. Mi trabajo es puntual, pero haber estado viviendo en ese lugar durante determinadas situaciones… eso sí es ser valiente y tener coraje.

A veces se personalizan las cosas, pero esto es una respuesta del Estado y de la sociedad organizada, con un amplio respaldo del sistema político. Durante el miércoles y el jueves, recibí directamente algunas llamadas telefónicas que me llenaron de satisfacción, por parte de todo el arco político: Beatriz Argimón, Fernando Amado, José Amorín Batlle, Pablo Mieres, Luis Lacalle Pou, Javier García, Javier Miranda, y autoridades del Gobierno, desde el presidente hasta distintos ministros. El Estado no se mueve a pesar de las amenazas.

Hoy a las 10:00 continuarán las demoliciones: se tirarán diez casas en el sector neurálgico de Los Palomares. Va a seguir habiendo apertura de calles y persecución penal. A pesar de lo que dije, es necesario tener mayor rigor, control y persecución para con los grupos criminales que intentan violentar la convivencia en el país. Que nadie se extrañe, porque esto no va a parar.

La persona que está acusada fue formalizada el jueves por homicidio, así que ahora se ajustarán detalles. Yo tengo un esquema de seguridad importante que me brinda el Ministerio del Interior y la Presidencia para todo lo que hago.