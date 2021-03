Gustavo Méndez: "Lo más razonable es que el gobierno continúe con las medidas de restricción de la movilidad"

El politólogo e integrante del Observatorio Socioeconómico Comportamental compartió los resultados del informe en el que analizaron los resultados de Uruguay en la pandemia y las medidas que tomó el gobierno para frenar el Covid-19.

Estudios realizados

Comparación con las medidas tomadas en marzo 2021

Siempre hay que tener en cuenta que los análisis se hacen sin la incertidumbre. Ahora tenemos algunos efectos similares y cosas diferentes. El gobierno tomó medidas y sabemos que la movilidad bajó un poco. El 23 tomó medidas más drásticas. Seguramente junto con los efectos estacionales de Turismo van a reducir la movilidad. En nuestra opinión eso no va a ser suficiente para reducir los casos. Primero porque ningún país que no tomó medidas de reducción de movilidad logró bajar los casos y, segundo, por la diferencia que tenemos con diciembre. Hoy tenemos cerca de 20 mil casos activos. Si uno mira cómo fueron avanzando las decisiones del gobierno, creo que si bien la movilidad baja en una semana, no creo que logre bajar la curva de casos. Lo más razonable es que el gobierno continúe con las medidas de restricción de la movilidad. Las medidas son menos profundas y por menos tiempo. Se necesitan medidas de apoyo económico a las empresas para lograr los niveles de adherencia similares a los que tenían en 2020.

De los países que analizamos, nosotros no conocemos países que hayan salido de la situación con niveles de movilidad como tenemos ahora. Los casos no bajan sin fuertes restricciones de la movilidad ni con medidas vinculantes del gobierno. Ha estado un poco en boga el tema de la responsabilidad individual. Extremar los cuidados está clarísimo. Marzo de 2020 muestra que sin renunciar en la exhortación se puede reducir fuertemente la movilidad. El gobierno tiene datos georreferenciados que tienen qué actividades generan contagios o no. Hay que ver si se necesitan más medidas o no. La reducción de la movilidad no se puede hacer sin el apoyo económico. El gobierno está tomando esta semana y yo me inclino a pensar que estas medidas van a ser prolongadas.