Gustavo Olmos: "No comparto que el Frente Amplio haya tirado piedras"

El diputado del Frente Amplio comentó cómo fueron recibidas las medidas anunciadas por el gobierno por parte de la oposición.

Balance de las medidas

Es verdad que vamos bien en vacunación, pero si hubiésemos empezado antes iríamos más arriba. No seré yo el que diga que el FA acertó en todo en este proceso. A principio de la pandemia se demostró que lo que se hizo era ajustado en un escenario en el que estábamos todos aprendiendo.

Aportes de los públicos

No tiene sentido castigar a un sector de la población en una situación de emergencia. No hay fundamento que ese aporte tenga que ser solo de los aportes del sector público. Hay gente en el sector privado que la ha ido muy mal y otras han hecho fortunas. Hubo una ampliación de la brecha entre los que le va muy bien y los que le va muy mal. Lo anunciaron al inicio de la pandemia como aporte voluntario que luego se transformó. Hay sectores privados que tienen capacidad contribuida en los que se le debería hacer un aporte.

Acá hay un problema que no hay diálogo entre la oposición con el Ejecutivo. Hubo contacto con referentes del Frente, pero no hay un diálogo institucional. Hay un mejor diálogo a nivel parlamentario, pero lo que hay que buscar es una mesa de diálogo en donde la ciencia aporte y la política tome las decisiones. Lo que falta es diálogo y mucho amasar los temas. No comparto que el Frente Amplio haya tirado piedras. Muchos proyectos los hemos votado en forma exprés.