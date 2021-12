Gustavo Penadés sobre el cierre de Casa de Galicia: "Ningún funcionario quedará sin trabajo y ningún usuario quedará sin mutualista"

El senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, quien habló sobre la situación de los funcionarios y usuarios de Casa de Galicia de la cual expresó que "ningún funcionario quedará sin trabajo y ningún usuario quedará sin mutualista". También habló sobre la reunión de la Asamblea General en la que se ratificó el veto a la ley forestal. Por otro lado, también comentó sobre la eutanasia, prisión domiciliaria para presos de Domingo Arena y las declaraciones polémicas de Alfredo Touriño.

Reunión de la Asamblea General

La viví con absoluta normalidad. Es una disputa entre poderes del Estado que la Constitución establece claramente cuáles son las reglas en las cuál se debe de mover. La Asamblea General no tenía los votos como para levantar el veto del gobierno del Poder Ejecutivo y no se levantó.

Se conocía desde siempre la posición de Cabildo Abierto con relación al tema forestación. Lo novedoso era la posición del Frente Amplio que durante 15 años en el gobierno no modificaron una coma en cuanto a la política forestal y parece que en un año y medio que son oposición se les despertó una sensibilidad especial de carácter medio ambiental y salieron a proclamar todo lo que no hicieron cuando eran gobierno. Eso es lo que me parece contradictorio e inaceptable.

La política es así, pasan estas cosas. Es muy respetable y no hay que dramatizar tanto es así que a la noche estábamos todos juntos los socios de la coalición compartiendo un asado con el presidente de la República en la residencia oficial de Suárez sin ningún drama, porque se sabe que la coalición de gobierno tiene la suficiente madurez para procesar con serenidad estos diferendos que naturalmente tenemos porque son partidos políticos distintos. No hay que dramatizar mucho sobre esto.