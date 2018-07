Gustavo Zubía: “Reivindico el derecho del ciudadano de estar armado y defender su vida porque el Estado no lo está protegiendo”

El exfiscal explicó el episodio del revólver con Alejandro Camino, propuso cambios a la Constitución y se refirió a cambios para mayor seguridad.

El exfiscal Gustavo Zubía, ahora integrante del Partido de la Gente, generó repercusiones al mostrar un revólver calibre .22 en una entrevista en el programa radial La Mañana en Camino.

Porte de armas

Vamos a aclarar que con Camino tenemos excelente relación y terminamos riéndonos. La expresión “frutillita” tiene casi un año de antigüedad. Es una lástima que estemos en la aldea, donde la repercusión es si el perro de la vecina fue pintado de verde y no otros.

Lo mío no es una apología a estar armado. Reivindico el derecho del ciudadano de estar armado y defender su vida porque el Estado no lo está protegiendo. Si no me defiende, me defiendo. Es una apología al derecho: el que quiere lo usa, el que no, no lo usa.

Explico un caso: un señor de 72 años que lo rapiñaron cuatro veces consiguió un arma, la tenía al lado del mostrador y cuando lo vinieron a rapiñar por quinta vez, sacó el arma, disparó y mató. Se defendió y no fue procesado porque actuó dentro de los parámetros de la legítima defensa.

Quienes dicen que no le gusta las armas, lo traspasa por la llamada telefónica a la Policía. Llaman con la esperanza de que venga el patrullero bien armado. Cuidado con las hipocresías.

Nos importa más el detalle de lo políticamente correcto a que haya un muerto por día.

Mi finalidad con la anécdota era sensibilizar un poco más, con un color que le pongo a las cosas, de que estamos indefensos. Me voy a defender y quiero cambiar la legislación para lograr una mejor defensa. Las cifras mostradas por Bonomi en ADM avalan lo que digo.