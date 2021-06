"Hay un antes y un después de las personas con diabetes", dijo Javier González sobre la creación del Registro Nacional Sanitario Dinámico

El gerente general de la Asociación de Diabéticos se refirió a la creación del registro de personas con diabetes y cómo se ha gestionado la vacunación de este grupo población en la campaña contra el Covid-19.

Creación del registro

Hoy se puede comprar de forma particular únicamente. El control glucémico es vida. La tecnología ha ido desarrollándose para poder acercarle a la persona con diabetes de forma precisa y para poder controlarse de forma más continua. Las personas con diabetes tipo uno son las que requieren un control intensivo de la enfermedad. Este sistema realiza un control cada cinco minutos y le permite obtener un promedio de esos tres controles. El software con el que trabaja dicha tecnología establece un estudio de los resultados glucémicos y establece la tendencia para saber hacia dónde está yendo el control glucémico de la persona. Esto permite tomar decisiones y accionar para no llegar a la situación que le está adelantando la tecnología. Evitando esas dos situaciones es que se evita complicaciones. Es importante que podamos avanzar en su estudio y que el país se de la oportunidad de saber y evidenciar que no significa un costo adicional. Hoy las personas con diabetes tipo 1 ya están utilizando ciertos insumos. Entre cuentas primeras hablamos que el costo adicional en el mercado es del 50%.

Hace dos o tres semanas entendimos que era el momento oportuno de tratar reactivar el compromiso por la diabetes. La pandemia termino siendo nuestro principal socio estratégico, es una de las pocas cosas positivas y ha puesto sobre la mesa la importancia del control metabólico de las personas con diabetes. La experiencia terrible nos acaba de terminar de preparar para avanzar. Las personas terminaron siendo priorizadas contra la vacunación por el covid 19, pero no lo fueron en tiempo y forma por falta de un registro nacional. Observamos que sin lugar a dudas estamos a muy poco tiempo de que se inicien las acciones que marquen un antes y un después en la atención de las personas con diabetes. Este año se cumplen 100 años de la insulina. Se está preparando para ponernos a rueda de lo que es la tecnología médica. Tenemos suficientes recursos especializados en el tratamiento de esta enfermedad y poder apoyarlos en tecnología médica va a significar en una reducción de costos y la persona será la más beneficiada y así el Estado construirá la productividad de ese individuo. No se habla de poca población. Esperamos que el registro nos sorprenda y si eso no sucede vamos a estar entre un 8 y 10 % de la población.

Vacunación contra el Covid-19 de personas con diabetes

Venimos teniendo un contacto fluido con el MSP. Nunca tuvimos por parte de las autoridades una negativa a la priorización. Lo que pasó es que no había herramientas que lo permitieran. Ahora desde mayo se logró priorizar a las personas que tenían diabetes en la vacunación. Entendemos que ahora que se logró obtener datos de las personas no vacunadas, ante una tercera dosis no tenemos dudas que serán priorizadas. Cuando hablamos de un registro, no hablamos solo de la cantidad de personas con diabetes, planteamos que sea un registro y un estudio de cuál es el estado de situación del costo—beneficio del tratamiento que están llevando y si los tratamientos que están llevando están dando señales de lo que se pensó que deberían provocar. Ahí puede ocurrir que se necesite un tratamiento de mayor presupuesto o que no sea necesario, pero que se haga una redistribución presupuestal de ese momento. No sabemos cuánto podría demorar. Las conversaciones han avanzado en las últimas tres semanas en lo que no había sucedido en este año y medio de pandemia. Hay vías de comunicación más directas que nos permitirán evaluar las necesidades.