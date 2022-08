Héctor Eraso: "Hoy en día estamos frente a un Ministerio de Defensa que nuevamente vuelve a mentir"

Una investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, “concluyó que se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado”. Sin embargo, los delitos denunciados prescribieron, por lo que se archivó la denuncia. "En mi expediente aparecen nuevamente mentiras para dilatar y distorsionar", aseguró Erosa.

El fiscal tomó declaración a más de 20 personas. Entre ellas, al capitán retirado Héctor Erosa, quien denunció que entre 1990 y 1996 existió espionaje ilegal contra partidos políticos desde el Batallón de Ingenieros de Combate 2 de Florida.

Erosa identificó al coronel retirado Eduardo Ferro como uno de los principales impulsores de esas prácticas. Aseguró que fue él quien ordenó operativos contra militantes políticos e investigó a los propios militares.

Investigación de Fiscalía sobre espionaje en democracia

La visibilidad de la prensa de estas cosas que suceden y que normalmente quedan ocultas y no pueden investigarse, es gracias a la prensa que en esa investigación y en ese conjuntos de pruebas que logran tener, las investigaciones finalmente hoy llegamos a la conclusión y a la prueba de que un fiscal archiva una causa porque dice comprueba contundente que existieron los delitos, que hubo delincuentes que hicieron las actividades, pero que por tiempo y por prescripción archivaron la causa.

Lo que denuncié en el año 91’, lo que pasó en el Batallón Florida de Ingenieros, hoy estamos ante el resultado de una prueba fehaciente de lo que en realidad sucedió, se denunció y hoy está aprobado. Lo prueba un fiscal contundentemente cuando dice que existió en todos los aspectos, espionaje, acciones ilícitas, acciones ilegales, inconstitucionales y que quedan probados, pero que no pueden perseguir el delito ni a los delincuentes por la prescripción de la causa. Es una prueba más para todo el seguimiento, que personalmente, he tenido la suerte y la virtud de poder sostener esto por aquellos camaradas que no lo pudieron hacer y quedaron en el camino.

El fiscal no pudo obtener en su presencia el mal llamado archivo conseguido en el domicilio del fallecido Coronel Castiglioni, que todos dicen ‘el archivo Castiglioni’, un archivo que nadie lo toca y nadie lo abre, no sabemos qué tiene, no sabemos si hubo continuidad de los delitos, están ahí. En la demanda pedimos al mal llamado ‘el archivo Castiglioni’, porque queremos saber qué más hay.

El fiscal es contundente, pero no saquemos de contexto la situación. Yo era un oficial subalterno, un teniente del interior, un oficial que no estaba en el área de inteligencia. Todo lo que pasó denuncié lo que me pasó a mí personalmente, en el momento no lo pude probar y es por eso por lo que fui perseguido desde el año 91’ al 98’ hasta que termina siendo el fraude de la comisión médica que hacen.

Lo peor de todo, estaban dando una noticia anterior referente de cómo se comportan nuestros empleados públicos, en cómo manejan los ministerios y la acción pública, hoy en día estamos frente a un Ministerio de Defensa que nuevamente vuelve a mentir. Tengo documentos en donde una abogada que miente en el proceso que ya no tiene sentido. Podríamos entender que en aquel tiempo la democracia podría tener unos detalles delicados, porque era el 91’, pongamos el contexto, pero hoy no tiene sentido. En mi expediente aparecen nuevamente mentiras para dilatar y distorsionar, de lo otro no puedo hablar, yo creo que habla el fiscal, la comisión investigadora, creo que quedó probado, entonces hablar de lo que no vi y no sé no me corresponde.