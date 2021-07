Hisopados en farmacias: "Tenemos un compromiso absoluto para ser exigentes en el cumplimiento de los requisitos"

El abogado Pablo Durán explicó cómo se dará el proceso de venta de test de antígenos en las farmacias del país. "No todas las farmacias podrán sumarse. Va a quedar limitado para un segmento específico. No todas tienen el espacio físico para cumplir los requisitos", indicó Durán sobre las exigencias que tendrán los locales para vender estos productos.

Habilitación de las farmacias

Todas las gremiales farmacéuticas están satisfechas por este decreto del 6 de julio que habilita a las farmacias a hacer de forma transitoria estos test de antígenos. Esto implica un reconocimiento a las farmacias y un compromiso de volver a estar integrando el primer nivel de atención y poder dar un servicio a la población para que pueda acceder a este tipo de test. También para una segunda etapa y ser lo que habilite el ingreso a espectáculos públicos. La farmacia tiene personal idóneo y tiene experiencia. Está acostumbrado y ya hace hoy test de aproximación a determinadas enfermedades como glicemia. Obviamente que las farmacias para poder este tipo de test y tendrá que cumplir los requisitos del protocolo que se está trabajando a esos efectos. No van a ser las 1000 farmacias que están en el país que cumplirán los requisitos, pero estamos convencidos por la cantidad de consultas de las gremiales que va a haber un amplio espectro de farmacias que van a estar interesadas en este test.

Se está por aprobar y hay incluso trámites que se están realizando en el MSP para hacer distintos tipos de test. Lo otro es un autotest que se hace en el propio domicilio el usuario. No es un hisopado. El test que se hace en la farmacia tiene la característica que es controlado el resultado por el personal de la farmacia y debe comunicar en el mismo día a una aplicación que ha generado Agesic, el resultado, tanto positivo como negativo. El resultado luego estará en la disponibilidad del usuario para poder acreditar su test negativo. Esto abre un nuevo horizonte.

La farmacia tiene que tener una sección anexa a lo que habitualmente ve el público. Tiene que tener un lugar apartado especificado para realizar este test. Además tiene que tener mesadas, agua, extracción de aire, elementos de protección de trabajadores y va a tener que cumplir la normativa a nivel de residuos. Además hay que tener la tecnología informática para poder transmitir estos resultados. El personal va a estar protegido con lo que establece el protocolo. Todo va a estar supervisado por el director técnico de la farmacia.

Estamos esperando a tener certeza de todos los requisitos para dar información fehaciente y veraz. Hasta que la farmacia no conozca la requisitoria, hasta ahora son consultas. Lo que tiene que dar ahora es información. No todas las farmacias podrán sumarse. Va a quedar limitado para un segmento específico. No todas tienen el espacio físico para cumplir los requisitos. Las gremiales tenemos un compromiso absoluto para ser exigiste en las farmacias que lo van a hacer y en el cumplimiento de los requisitos. Para obtener la certificación, el director técnico de la farmacia va a tener que hacer una declaración jurada diciendo que cumple los requisitos.