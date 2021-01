Horacio Yanes: "Es una temporada atípica, pero está dentro de lo que habíamos pensado para Canelones"

El director de Turismo de la Intendencia de Canelones se refirió a los operativos del fin de semana realizados en distintos puntos de la costa y los desafíos que está implementando la intendencia para hacer frente a la temporada de verano.

El aumento de casos de coronavirus en el país golpea nuevamente al sector turístico que, de a poco vislumbraba un aumento en las reservas para el verano, pero a raíz de la nueva realidad sanitaria ha sufrido un descenso en el nivel de las mismas. Además en este comienzo de año ya hubo incidentes entre los grupos de jóvenes que no acataron el pedido de distanciamiento social y se aglomeraron en distintos balnearios.

Fin de semana de las fiestas

Es el fin de semana pico. Mucha gente y muy distinto al verano pasado. Es distinto porque no tenemos actividades al aire libre. Las fiestas y los lugares de recreación están cerrados y es atípico, pero está dentro de lo que habíamos pensado. Canelones hay playas, campo, cabalgatas. Es un inicio de temporada para algunos sectores promisorio. El turismo nuestro en 80 % son turistas internos. La pasada hacia el este la captamos y Atlántida tiene una tradición ahí. Existe una memoria de argentinos de pasar por ahí, pero el fuerte es el turismo interno.

La lectura de la ocupación no le sirve a algunos destinos. Tenemos varios hoteles cerrados. Hay romper moldes de qué es una buena temporada y una mala temporada. En las playas el fin de semana estuvo que explotada. El tema es que la bajada no sea de 100 a 0. Necesitamos datos del privado. Tenemos un problema en construir observatorios de turismo. No es que no se puedan leer los datos, planteamos una nueva forma de leerlos. Las expo ferias venden, los juegos de Atlántida ves gente que no se queda a dormir. Los empresarios de Canelones han demostrado sensibilidad y cuidado. Se pusieron los hoteles al servicio de Salud Pública. Esto habla que quien venga a pasear por Canelones está comprometido con los visitantes.