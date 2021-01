Hugo Odizzio: "Un 45 % promedio de subsidios en el año es un resultado más de la sociedad en el manejo responsable de la pandemia"

El presidente del BPS conversó sobre el efecto de la pandemia en el organismo.

En año en que las infecciones respiratorias se redujeron gracias al uso del tapabocas, la pandemia igual determinó que los subsidios por enfermedad aumentaran un 45% con respecto a 2019. Solo en diciembre pasado hubo más de 43.000 trabajadores certificados y un tercio de ellos se debía al coronavirus. No todos estaban infectados, muchos estaban simplemente a la espera de un hisopado.

Certificaciones en BPS

El primero de enero entró en vigencia la adecuación del sistema informático. Eso llevó a que había casos que se apartaban del camino de la ley que regula. Estamos cerrando un contrato con una auditoría de gestión para ver si hay otros departamentos además de lo que ya se detectó y va a ver si hay posibles errores en los sistemas informáticos. La tercera línea es contar con el apoyo de los prestadores para identificar mejor la enfermedad. La enfermedad no se puede desestimar administrativamente.

El BPS tiene un criterio que no podemos realizar nuestras decisiones en ele pasado y trasladarles los criterios a los trabajadores que en ese momento no se aplicaron. No es responsabilidad del trabajador. Eso fue conforme a criterios que el BPS aprobó. De aquí en más no se va a dar y se aporta de la norma.