Iafigliola considera que los “tironeos” en la interna nacionalista no son buenos y critica a las encuestadoras: “No me ponen como opción en las encuestas”

"Lo que está en juego en la Ley Trans no es el derecho humano", apuntó el precandidato.

La interna del Partido Nacional es por estas horas la más polémica por las diferencias que se han generado entre los precandidatos y el crecimiento que tuvo en las encuestas el precandidato Juan Sartori. Los resultados de las encuestas marcan únicamente a cuatro de los participantes, sin embargo todos decidieron ir hasta el final de la contienda electoral.

Abordamos el tema junto al precandidato Carlos Iafigliola.

Llegué tarde al acto del homenaje a Wilson, y a mí no me gusta entrar a los pechazos. Me hicieron gestos de que pasara hacia adelante, pero me quise quedar donde estaba porque estaba cómodo.

Vi algunas de las cosas que pasaron, y cuando terminó el acto vi varias cosas de las que mostraron en los medios.

Las internas del Partido Nacional siempre fueron duras. Esta vez hay algunos elementos nuevos, como la irrupción de Sartori. El clima interno es el que se vivió el otro día: hay buena onda, pero esos tironeos internos de algunos dirigentes siempre estuvieron y ahora están presentes.

Estos tironeos no son buenos para un partido que se prepara para gobernar.

Sabíamos que esta campaña iba a ser una patriada, no teníamos estructura ni dinero. Pero hoy nuestra lista está en todo el país. Recorrimos el país y tenemos presencia en los 19 departamentos.

Tuve llamadas y conversaciones personales con los referentes principales con la intención de que bajara la candidatura y me sumara, en una buena. Yo se los agradecí a todos, pero les dije que no me siento representado 100 % por ninguno de ellos, y que por eso sigo adelante con esta patriada.

Miro las encuestas y todo lo que sucede a mi alrededor, pero también he pedido a las encuestadoras que muestren toda la ficha técnica que utilizan a la hora de hacer las encuestas. Hay gente que me ha dicho que la han encuestado y yo no figuro como opción en las encuestas. Eso no es serio.

Nosotros vamos por la sorpresa. Superar el 0 % ya sería una sorpresa. Aspiro a un mínimo de 20-25.000 votos en todo el país. Espero convertirnos en una columna del Partido Nacional a nivel nacional y que nuestro discurso pese cada vez más en la elaboración del discurso final del partido.

No pude leer el comunicado de la Inddhh. Nos parece que no corresponde. Lo que está en juego en la Ley Trans no es el derecho humano. Es una ley ideológica que va a permitir cuestiones que no nos gustan. Los derechos humanos de las personas trans son los mismos que tenemos todos y que están garantizados por la Constitución.