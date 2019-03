Iafigliola: “La Ley Trans garantiza una operación costosísima para un cambio estético que no es de sexo, pero el Estado no garantiza medicamentos de alto costo”

"Si van a legislar por un tema de dificultades para acceder a los mismos derechos, no sé si empezaría por esta minoría, sino por otros grupos como los niños o los jubilados", apuntó el precandidato nacionalista.

La Corte Electoral recibió más de 62.000 firmas para derogar la Ley Trans. La iniciativa apunta a que la Corte Electoral convoque un pre-referéndum para que la ciudadanía exprese si quiere que efectivamente haya un referéndum sobre la ley ley.

Abordamos el tema junto al precandidato nacionalista Carlos Iafigliola.

Esta es una ley peligrosa, injusta e inconstitucional. Está atravesada por la ideología de género, que niega la biología. Se dice que se nos asigna un sexo al nacer, como si fuera una cuestión que se adjudica.

Parece que hicimos una campaña en base a mentiras, pero hicimos una campaña formal en base al estudio del proyecto y de la ley. Esta ley va a estar permitiendo que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización y cambio de sexo registral.

Un niño que pueda tener una confusión a una temprana edad, 8 o 9 años, que la puede tener por el entorno o una moda… pero la decisión la tienen que tomar los padres. Prefiero que al acompañamiento lo hagan los padres y que se meta al Estado como una cuña en el medio.

No nos parece conveniente que un niño comience con un proceso de este tipo que es irreversible cuando apenas siente un esbozo de que se está sintiendo diferente.

Esta ley es injusta porque le otorga a las personas trans una serie de beneficios por encima del resto de los ciudadanos: a la hora de obtener viviendas, becas estudiantiles, temas laborales, vacantes públicas.

Creo que legislar con nombre y apellido nunca está bueno. Las personas trans tienen los mismos derechos que tenemos todos. Todos somos iguales ante la ley.

¿Saben la cantidad de jubilados que después de haber trabajado toda una vida no tienen para los medicamentos o comen salteado? Si van a legislar por un tema de dificultades para acceder a los mismos derechos, no sé si empezaría por esta minoría, sino por otros grupos de la sociedad, como los niños o los jubilados. Acá hubo una presión, que es permanente: presiona con una barra ideológica por detrás a la fuerza oficialista.

Habría que generar una lista de prioridades y generar políticas públicas de apoyo a los distintos sectores de la sociedad.

Una persona trans es una persona que no se siente cómoda con su sexo biológico y está queriendo llevar adelante un cambio de sexo. Pero nunca terminan de cambiar de sexo, lo que hay es un cambio estético. La ley dice que se les va a garantizar los servicios para cambiar de sexo, pero una operación para cambiar de sexo es costosísima. Hablamos de un Estado que no logra garantizar buenos servicios de salud o medicamentos de alto costo, pero va a brindar estas operaciones de cambio de sexo que son costosísimas.

No se puede garantizar esto cuando se trata de un tema de autopercepción. Es una cirugía de cambio estético, porque el cambio de sexo no se va a poder hacer nunca. Pero no garantizamos otras cuestiones donde le va a la vida a otras personas.

No comparto la ley por una cantidad de motivos. Pero no tengo nada contra las personas trans ni contra nadie, respeto la dignidad humana desde el vientre materno mismo. Tengo una alegría enorme por esta campaña y por las firmas recogidas.

En mi programa de gobierno pongo que voy por la derogación de la Ley del Aborto. Miro las encuestas. A veces me preocupan porque no son del todo profesionales. Tengo claro que estoy abajo en los números. No me voy a bajar de la carrera interna. Sigo para adelante porque estoy convencido de que el Partido Nacional y el sistema necesitaba una opción como la nuestra.