Ignacio Alonso: “A los equipos les llega una parte de la torta que no es suficiente”

El candidato a presidente de la AUF habló de la situación económica de la institución, del desarrollo del fútbol uruguayo y la televisación de partidos de la selección.

El jueves 21 de marzo la Asamblea de Clubes de la AUF se reúne para elegir a un nuevo presidente. En total son tres los candidatos habilitados: Ignacio Alonso, Óscar Curutchet y Carlos Ham. El ganador, al asumir el cargo, estará poniendo fin a varios meses de trabajo de la comisión normalizadora con Pedro Bordaberry a la cabeza. Recibimos a Ignacio Alonso.

Me sorprendió toda la situación. Fueron 32 días en los que explotó el tema hasta la comisión normalizadora. Está el dictamen de la fiscal. Creo que el expediente tuvo 30.000 folios.

Haber estado en la presidencia de Wilmar Valdez está lo que favorece, que no se ve mucho, que no hace ruido. Sirvió la experiencia.

Auditorías en la AUF

Desarrollo

No sé si el fútbol uruguayo está mal vendido. Solo sé que a los equipos les llega una parte de la torta que no es suficiente y no se corresponde con lo que captan los equipos a nivel internacional. Están mal distribuidos. Son contratos que se firman hace 20 años. Todos somos responsables de eso.

Estoy de acuerdo con lo de AUF TV. De hecho, en la administración nuestra el canal le votamos el presupuesto, le dimos gente para trabajar. La negociación de los derechos de televisación es algo a tratar en esta gestión.

El presidente de la AUF no se tiene que preocupar por la gestión deportiva en sí, sino por mantener el financiamiento.