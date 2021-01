Ignacio Buffa: "Entre 400 y 500 productores solicitaron apoyo económico"

El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca explicó la situación actual de la sequía en el sector del agro en el país y cuál es el primer balance de las medidas implementadas para atenuar los efectos de la seca.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, declaró a principios de diciembre la emergencia agropecuaria en varios departamentos debido a la sequía. La falta de lluvias hizo que la declaratoria debiera ampliarse a finales del mes y recién ayer se produjeron importantes precipitaciones, muy esperadas por los productores rurales.

El covid no había ingresado a las cadenas cárnicas. Lo importante es lo que hicimos con lo que nos pasó. El ministerio generó una mesa de trabajo con otros ministerios y la industria con el fin de ajustar procedimiento para que no ingresen más y tener controles. En nuevos controles no ha habido nuevos casos. Estas plantas siguen suspendidas. Es muy importante la apertura del mercado chino.

Limitar no es el camino. Tiene que haber estímulos y desestímulos. Todo tiene que estar en tela de discusión. Se puede discutir. No hubo instancias de discusión. El ministerio no fue convocado. Otra máxima es hacer lo mejor en cultivos para el suelo que tenemos. Cuando hay forestación, no todo se foresta de punta a punta. Se mantiene la biodiversidad. Cuanto más diverso mejor en términos ambientales.