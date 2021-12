Ignacio Munyo: "Educación y apertura comercial son las claves del año que viene"

Ceres proyecta que el país crecerá 3,1% este año y 3,1% el próximo año, según una presentación que brindó Munyo en una conferencia realizada el martes bajo el título de "El despegue y la inercia". Según el director ejecutivo del centro, el crecimiento vendrá de la mano de la instalación de la tercera planta de celulosa, el impulso en el sector agroexportador y la reactivación del turismo.

Para Munyo, el año 2022 representará "un año bisagra y un cruce de camino".

Perspectivas económicas para el próximo año

TLC con China y la apertura comercial de Uruguay

En el TLC la pelota la tiene Uruguay. China está dispuesto a avanzar y la región permite avanzar. El Parlamento está dispuesto a avanzar. Tenemos la luz verde para avanzar. Creo que sería un enorme error tener el arco adelante, tener la pelota para meter el gol y no hacerlo. Como no tenemos claro la situación del Mercosur, tenemos que avanzar. No vamos a tener problemas con Argentina, con Brasil. Depende de nosotros. Hay que evaluar costos y beneficios. Pensamos que los costos son mucho más chicos que los beneficios.

Los sectores que más compiten con China emplean puestos de trabajo que son automatizables. Vestimenta, muebles, plásticos, autopartes tienen 40 mil empleos y que son en posiciones que con el paso del tiempo tienden a ir siendo menores las posiciones. Históricamente siempre estuvo este problema de la protección del trabajo nacional frente a la exportación externa. Ese argumento es cada vez más débil por la vía de los hechos, no por ideología. Esas 40 mil personas se prevé que no serán afectadas de un día para el otro. Puede ser una protección que sea la misma que tendrían si no existiera el TLC.

Los beneficios son muy grandes. El único riesgo que yo veo es que sea solo China y que nos chupe toda la producción. Es la apertura comercial, no la madre de todas las reformas. Hay que mirar Asia y Medio Oriente con mucha atención. Arabia Saudita, Emiratos Árabes pueden ser lugares para vender y posicionarse. Necesitan lo que nosotros tenemos, alimentos de calidad. Hay que apostar y generar. Hay que generar las condiciones internas para poder competir. Hay mucho interés, ya que están pensando en instalarse en Uruguay para poder venderle a China.

Argentina y Brasil le venden hace tiempo muchísimo más a Medio Oriente. Hace mucho tiempo que lo vienen desarrollando. El gobierno abre una puerta y luego es el sector privado quien tiene que invertir. El valor de poner los huevos en distintas canastas es muy importante. Hay oportunidades, hay que aprovecharlas. Lo que hoy se le vende a la región es mucho menor que el potencial. En Arabia Saudita está aumentando la colocación y está empezando a despertar el mercado. Hay gran capacidad de compra. Son países que tienen políticas muy claras de desarrollo y tienen la necesidad de comprar nuestros productos. Oportunidades hay, hay que explorarlas y trabajarlas.