Ignacio Munyo: "Más de 100 mil puestos de trabajo se han perdido en Uruguay desde 2014"

El economista presentó el libro "La revolución de los humanos: El futuro del trabajo", que junto con Federico Castillo intentan responder preguntas sobre la revolución tecnológica en el mundo del trabajo. También habló de la situación de Uruguay frente a este tema y lo que implica en el mercado laboral.

Libro

Es una profundización de una tendencia que venimos estudiando desde hace varios años. En 2016 realizamos el primer estudio cuantos puestos de trabajos estaban en riesgo ante la automatización. Tenían características automatizables e iban hacerlo durante los años. Seguimos trabajando en eso. El libro es ponerle un poco de carne y hueso aquellos números que se confirmaron en los hechos. En la pandemia se perdieron 60 mil puestos de trabajos con características de automatizables. Ya lo veníamos viviendo, pero es un proceso que se aceleró. Es en todo el mundo, no solo en Uruguay. Hubo planes de muchas empresas sobre la automatización y eso significa la pérdida de puestos de trabajo. Con la pandemia se aceleró mucho más. Este libro recoge un tema que está presente hace años y estará más en los próximos años.

Puestos de trabajos

Procesos de trabajo que son fácilmente codificables, un algoritmo o un software. No solo poner un robot a que haga la tarea. Es un tema que más están pidiendo las empresas, automatización de procesos o cierra o se adapta. En Uruguay no existe en el sentido de frenar el avance de la tecnología. Los sindicatos aceptan y apoyan la tecnología que avance, pero a la vez está preocupada en esta transición de automatización y los trabajos de las personas. Deja más preguntas abiertas que respuestas.

Historias

El sentido fue encontrar de lo que venimos diciendo en forma teórica. La empatía de ponerse en el lugar del otro. Fue poner en ejemplos concretos y fuimos a lugares de trabajos de estas personas y les preguntamos. Lo que te muestra una peluquera o un director. Posiciones laborales el de un agente de viaje, decimos esto va desaparecer porque una persona lo puede hacerlo solo. El grado de complejidad humana. En el fondo lo que buscan todas las experiencias es ilustrar los trabajos en los que tuvimos la oportunidad de charlar y transmiten su experiencia. No es un libro de autoayuda, es un libro de mercado. El mercado lo irá valorando cada vez más. Si uno camina por el Centro o Parque Rodó es muy común de encontrarse con cámaras de porteros que parecen tótems. Si uno quiere preguntarle al portero tradicional qué cosas diferentes hace a lo que hace el portero que está en una pantalla. Hay decisiones que fueron tomadas por el tema económico. El portero ya no es un portero, es una persona que agrega más que simplemente abrir la puerta, es una charla o generar empatía con la persona. Tenemos la disyuntiva de que sus hijos están estudiando y me preguntan que pueden estudiar. Del trabajo de educador o adultos mayores, son trabajos que siempre van a tener futuro y tienden a ser mejores remunerados. Tenemos un desequilibrio en el mercado de trabajo, pero que todavía tienen una tradición que tienen un sueldo mejor, pero el proceso que estamos pensando en la intendencia, y lo que agregará valor es el valor humano. Es una decisión que tiene que aprender las características de cada uno. Si sus limitaciones la conoce y no va poder realizar ciertas tareas, se puede agregar sentidos amplios y el servicio extrahumano, pero hay muchos que no lo dan. Si uno hace cosa distintas y está sorprendiendo en la misma posición y composición de las tareas, es un proceso que no es de un día para otro. Depende del trabajador en donde enfocar sus energías y las oportunidades que tengan y también de la capacitación que tengan. Hay un rol crítico en las políticas públicas. Dos de cada tres adolescentes uruguayos empezarán con un plan viejísimo. Lo sabemos todos, la ANEP, especialistas y eso es grave. El grueso de que dos terceras partes están yendo al mismo liceo público con el mismo formato. La historia ha demostrado que siempre se ha creado más puestos de trabajo, pero eso ha cambiado últimamente. Más de 100 mil puestos de trabajos se han perdido en Uruguay desde 2014.

Reinventarse

Es muy complejo ese camino. Está estudiado y la OIT cumplió 100 años en 2019 y estudió a fondo contratando a los mejores especialistas y llegó a la conclusión que hay que recapacitar a los trabajadores constantemente. Hay que dar herramientas para resolver problemas con creatividad y empatía. Hay instituciones como INEFOP que tiene un rol central. La gente tiene que tener iniciativa y que sepa que existe esto y que lo puede ayudar. Hablamos con el ministro de Trabajo sobre INEFOP en el que habrá un plan una base de datos para identificar las habilidades necesarias de las personas para ocupar distintas áreas de trabajo. Se le pregunta, se le da un traje a medida de la necesidad. Se escucha a la persona que ponga lo que hacía y a partir de eso ayudarlo. Ahora tiene que estar pasando.

Renta básica

Es un tema que está presenta en el mundo desde hace varios años sobre toda esta corriente de pensamiento del futuro del trabajo. Hemos estudiado mucho. Hay que entender que el concepto renta básica es un concepto vacío. Implica un subsidio sin contrapartida. El Estado le da a una persona un subsidio y a cambio de eso no le pide nada. Es la diferencia a las asignaciones familiares, que le piden a cambio que manden sus hijos a las escuelas y controles de salud, es un tema conceptual. La renta básica es liberal, en el sentido de que confía a la persona que va elegir bien lo que va hacer con ese dinero. Los que lo critican dicen que lo va malgastar, yo no sé, solo sé es que se ha estudiado cuál ha sido el resultado de las transferencias condicionadas que no han sido buenas y no han cambiado. Estos programas están de moda en todos lados. Tampoco pidiendo una contrapartida se ha llegado a genera un cambio importante. Lo que decimos en el libro es que es una herramienta considerable. Pero hay que decir dos cosas: a quién y por cuánto tiempo, tiene que ser limitado el tiempo. Hay que agarrar los programas vigentes y revisarlos. Hay un tema de asignación de recursos y hay que pensar con criterio. Hay que tener claro que muchas personas en los últimos años estarán lidiando con este problema del proceso y el Estado los tiene que ayudar. Acá lo que no se puede hacer es mirar para el costado. Se están postergando los plazos del seguro de desempleo. El mínimo monto y a la misma persona. Si se consigue trabajo no lo perdés y ahí está la clave. Los mismo recursos que se están destinando al seguro de desempleo habría que reepensarlos. Hay que revisar el conjunto entero, no solo de los que son informales, sino de todos.

Dinámica de trabajo en pandemia