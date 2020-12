Ignacio Ruglio: "El orgullo que tengo más grande es que fueron en masa a votar"

Por 227 votos de diferencia dio el batacazo, venció a Juan Pedro Damiani y se transformó en el nuevo presidente de Peñarol. El electo presidente de Peñarol anunció que con su victoria retornarán al club dos ídolos como son Pablo Javier Bengoechea y Gabriel Cedrés, quienes estarán a cargo de la gestión deportiva.

“El Morena” de Ruglio

Votación

Vinculación con Peñarol

Con una victoria importante en las urnas, contra un presidente de una familia histórica contra un presidente al que le tengo respeto, cariño y aprecio, a pesar que a mis votantes no le gusta que diga eso, pero yo siempre digo lo mismo desde bien nacido hay que ser agradecido. Yo lo que no quería es que Juan Pedro siguiera más en el club ni la familia Damiani, porque era muy crítico de lo que ellos hicieron a nivel deportivo, nunca de la persona de Juan Pedro.

A nivel apellido familiar vinculada a la política no hay nada, ni de país ni de club. Somos una familia de grandes fanáticos de Peñarol. Mi abuelo es el socio 1453, mi padre vitalicio, mis hijos son socios, y yo este año soy vitalicio. En los cumpleaños el tema principal es Peñarol. Estamos viviendo en la peor década de Peñarol en todos los sentidos, deportiva, social, imagen, siete años sin ir a copas internacionales, siete años sin ganar un campeonato uruguayo entre el 2003 y 2010. Decidimos con unos amigos de tribuna de hacer algo por Peñarol y ahí comenzó el camino político.

Cambio

Un técnico de Peñarol tiene que durar el tiempo que le vaya bien. Tampoco te podés atornillar que los procesos nuestros van a ser de sí o sí de un año, pero no es normal que cada año cambies tres o cuatro veces de técnico y eso se repite en el tiempo, pero si en veinte años pasaron 55 cambios de técnicos, es imposible.

La historia de un club que es gigante en títulos y en los últimos 20 años a nivel uruguayo de 21 campeonato ganó 6 y a nivel internacional nada. La metodología para cambiar es no repetir los mismos errores: diez contrataciones por semestre, cambios permanentes, nadie sabía por dónde íbamos. En el último periodo tuvimos de tres años entre 7 y 8 técnicos y 6 o 7 cabezas deportivas, es imposible que sepas hacia dónde vas y que el programa se mantenga si permanentemente vas cambiando.

Mario Saralegui

Vamos a estar hasta el 31 de diciembre que el tiene contrato, trabajar todo el tiempo con él, full time después cuando termine su contrato ahí analizaremos si seguirá o no. Sobre su rendimiento se hablará el 31 de diciembre. Pablo Bengoechea hizo mucho hincapié en que el club tiene que evaluar los procesos cuando se terminan.

Contrataciones

No había un liderazgo ideal, para eso trajimos a Bengoechea y a Cedrés. En el tema de las contrataciones jugadores no era solo porqué se los traía, sino por los años de contrato que se les daba. En la cuarta tenías a uno que ya estaba para primera y esa estructura del club es la que Pablo va a mirar de arriba, en el caso de Cedrés será desde Los Aromos.

Últimos años

No vas al bar con tus amigos o a saltar a 18 de Julio a decir que vendiste tres jugadores. Es imposible retener a un jugador que le ofrecen 15 millones de dólares en cinco años. Jugadores que hagan tres goles en séptima, suban y hagan tres goles y se vayan, así la gente no disfruta.

Diego Aguirre

Tuvimos una comunicación telefónica muy sincera y nos tenemos un respeto real, terminemos esto y definamos, llegas ahora o hablamos en unos meses hasta que llegue tu momento en Peñarol. No hay una herida de la campaña porque ya terminó. Los entendimos que no es el mejor momento, tema cerrado para seguir adelante.

Hubo otros momentos de cosas que quedarán entre nosotros. Pablo me dijo que si llega encantado de trabajar juntos y Diego me dijo que le aclare a Pablo de que si llego me encantaría trabajar con él.