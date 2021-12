Ignacio Ruglio: "Giovanni González y Facundo Torres quizá sean lo más seguros de que salgan; en principio van para Europa"

Peñarol se coronó campeón del Campeonato Uruguayo 2021 tras vencer a Plaza Colonia este martes en el Estadio Centenario. La definición por penales terminó 8-7, luego de empatar 1-1 durante los 120 minutos del partido. Con este resultado, el carbonero suma su título número 53 del fútbol uruguayo y termina el año con una estrella más en su legado. Recibimos en el estudio al presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, quien habló sobre el cierre de año en el club, los pases de las figuras del equipo, la posible continuidad de Mauricio Larriera y la Copa Libertadores. También conversó sobre las redes sociales y el arbitraje en el fútbol uruguayo.

Peñarol campeón uruguayo 2021

Nos toca estar felices a los manyas. Hay que laburar para que el año que viene tengamos un buen año. Este año quedan 15 días de trabajo, de armar el plantel del año que viene, de cerrar contratos, pagar premios, tratar de dejar todo ordenado y ver si podemos descansar todos 10 y 15 días antes que arranque la pretemporada y la picadora de carne que es el fútbol de este país.

Contratos y pases

Principalmente Gio y Facu quizá sean lo más seguros de que salgan. Las negociaciones demorarán días y en principio van para Europa. Es claro que cuando haces una copa internacional como la que hicimos este año, normalmente el mundo del fútbol mira las copas de cada continente y aparte campeonás, los gurises se lucieron, siempre tenés chances de que los equipos se desarmen. Es algo que los hinchas nunca entendemos y decimos ‘no desarmen el equipo’, gurises con 20, 21 y 22 años que les prometen cinco años en Europa, viviendo en los mejores lugares, a cifras que arreglan cuatro generaciones de sus vidas. Oportunidades únicas. Bastante que los tuvimos todo el año y los disfrutamos, nos dieron una enorme alegría con el Campeón del Siglo con 40 mil personas y el Centenario con 50 mil personas. Cumplieron todos los sueños que tenían para cumplir y Peñarol los disfrutó, quizá sea momento de dejarlos ir algunos y los otros aguantar un poquito más. Soy de los que creo que el equipo no se desarma, tenemos 20 jugadores y vamos a perder entre cuatro y cinco. Los titulares de los diarios van a decir que Peñarol desarma. La base del equipo se mantiene. Si se te van tres o cuatro, para el que es hincha va decir que se desarma. Hasta los jugadores que le ha ido muy bien, el primer pase el 20 % de la compra va para el jugador y cinco años de salarios que van entre un millones y medio y dos millones de dólares al año. Las cifras en el fútbol exceden a todo lo que nosotros los comunes mortales que laburamos todos los días por un peso más o menos, el fútbol te cambia tres generaciones para adelante. Si fuera tu sobrino, tu hijo y miras decís ‘está a diez días de firmar un contrato en el que todo el núcleo familiar va cambiar por dos o tres generaciones’. Siempre cuando estas desde este lado hay que ponerse en los dos lugares. He sido padre a los 19 años, mi hijo mayor es más grande que varios de los gurises y con ellos he logrado un vínculo con ellos cuasi familiar, en el que les puedo marcar los límites, pero la cercanía con ellos me permite cuidar mucho el dinero de Peñarol, pero a la vez ponerme al lado de ellos.

Copa Libertadores

El concepto de la copa es nuestra obsesión. No es tan simple en los tiempos modernos. Si alguien cree que es imposible que no se presente a presidente de Peñarol ni a dirigente. Acá erramos un penal y estuvimos a un gol de la final de la Sudamericana, eran ganables, tuvimos dos malas noches, pero eran mejores. Primero vamos a la fase de grupos e intentemos pasarla, después vemos quién nos toca. El ya ir por la sexta es medio demagogia. El plus lo tenemos que dar con la garra.

Mauricio Larriera

Él quiere dirigir la copa, está cómodo en el club en todos los aspectos, pero no está cerrado. Antes del fin de semana su continuidad sería el primero paso asegurar.

Redes sociales

No me gustan las redes sociales y no me gusta consumirlas. Estos últimos días comentaba que el perfil del presidente de Peñarol a lo largo de treinta años no ha sido mi perfil. Era como una figura más difícil de alcanzar y menos terrenal, pero bueno cada uno tiene su estilo. Yo peleo con el mayor respeto. No hablo de robos, hablo de cosas extrañas y mi perfil siempre ha sido así, trato de ir hasta el fondo cuidando el lugar en el que estoy.

Arbitraje