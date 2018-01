IM reconoce que no está de acuerdo con concursos de belleza, pero señala que cambios en Reinas del Carnaval fueron votados por los vecinos

La Intendencia de Montevideo decidió modificar la tradicional elección de la Reina del Carnaval. A partir de este año se elegirá a las “Figuras de Carnaval, Llamadas y Escuelas de Samba 2018”.

¿Cuáles son los argumentos de este cambio? Abordamos el tema junto a Patricia González, directora de Asesoría para igualdad de género de la IM.

Es un proceso de trabajo que tenemos hace dos años. Esto nunca fue un concurso de belleza, sino que siempre fue un concurso carnavalero. Nos planteamos por qué tenían que ser mujeres jóvenes de hasta 25 años si lo que queríamos era mostrar la alegría del carnaval por los barrios. Ahí ampliamos la edad y permitimos que se pudieran presentar no solo mujeres jóvenes, sino también personas trans y discapacitadas.

Este año son siete los comunales que no se presentan, pero la participación en el concurso viene disminuyendo desde hace ocho años para esta parte. A partir de estos cambios lo que pasó es que se dijo que si no se quiere hacer más este concurso, el dinero se puede reasignar para otras actividades relacionadas al carnaval en los barrios, porque lo que importa es la inauguración del carnaval en el barrio.

Siete de los 18 comunales deciden que no entran. Entre esos se votó si se debería cambiar el nombre o no. Los comunales votaron, pero la Intendencia no: ahí se llegó a la síntesis de cambiar a “Figuras” y de habilitar a los hombres.

Esto no es parte del carnaval central, que sí se coorganiza con Daecpu. El concurso se coorganiza con vecinos, nunca participó Daecpu en eso.

Muchos comunales dicen que no participan porque se presentan muy pocas personas. O, por ejemplo, el Municipio C el año pasado hizo una alegoría con ‘cabezudas’ y se los invitó a desfilar por 18 de Julio.

Nosotros creemos que no tienen que ser necesariamente mujeres jóvenes. Y así, parte del proceso es cambiarle el nombre al concurso. El proceso de las reinas es un proceso popular que se da en el barrio: nosotros no fuimos a decirles que eso no se podía hacer más. Nosotros laburamos todo el año con ellos. Mucha gente sigue diciendo que quieren que todavía sean reinas. Pero este año la votación dijo otra cosa.

Nosotros no estamos de acuerdo con los concursos de belleza. Daecpu puede organizar el concurso que quiera, está en todo su derecho.

Había gente que amaba el carnaval, que manifestaba esa alegría, y que quería representar a su barrio dentro del carnaval central.

Estamos orgullosos de que esto no haya sido un lineazo, sino parte de un proceso de construcción de varios años, con todos los vecinos.