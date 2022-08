INDDHH debe "tener una visión" para "elaborar una nueva agenda vinculada al siglo XXI", dijo Penadés

La Asamblea General para elegir a los cinco miembros del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos sesionará hoy, aunque está lejos de un posible consenso. Son 25 los candidatos y se precisan dos tercios de los votos para que sean elegidos. El tema ha generado debate tanto entre el oficialismo y la oposición como dentro de la coalición de gobierno.

Como las negociaciones no han avanzado, se prevé que se cite a la Asamblea General a una nueva sesión dentro de los siguientes 20 días, en donde se elegirán a los miembros por mayoría absoluta. En esa oportunidad bastarían los votos de la coalición.

Visión sobre la discusión de la reforma del sistema previsional

Es una señal que pone de manifiesto la buena convivencia democrática que sigue existiendo. Creo que sirve para que todo el mundo baje la pelota cuando en redes sociales llegan los enfrentamientos. El presidente está mostrando el peso de que el proyecto de seguridad social puede tener andamiento y que no fue una promesa de la campaña electoral. Creo que para ahorrar tiempo tendríamos que construirlo paralelamente. En la génesis del problema, no hay ningún partido que no reconozca que tenemos un problema en la seguridad social. Eso debería facilitar mucho la posibilidad de los acuerdos. No se toca ni un solo peso ni derecho de las personas ya jubiladas, comienza a regir en el 2035. Toda persona con 63 años se puede jubilar y quienes hayan hecho trabajo pesados a los 60. Es una jubilación de carácter universal a los 70 años. Creo que tendría que contar con el apoyo de todos los partidos políticos.

Ahora entró en la fase política. Hoy la edad promedio de jubilación son 73 años. Hay una serie de beneficios que hace muy viable la posibilidad de dar las garantías de poder llegar a buen puerto con la reforma. Seguramente que sí (que el problema está en las cajas). Tenemos una muy buena oportunidad.

No le estamos exigiendo a nadie que marque postura. La caja militar ya tuvo una reforma importante en el gobierno del Frente Amplio. Lo que se está inventando es una reforma y todos nos hacen pensar quién agarra la olla caliente. Los jubilados actuales ni los que se están por jubilar no van a tener ningún problema.

Si el FA no lo acompaña, avanzaríamos igual. La posición más incómoda la va a tener quien tenga que explicar que no está de acuerdo. Algunos artículos de la reforma de la caja militar los acompañamos. Se inició con un proceso distinto a este, no se inició dialogando. Las edades se han aumentado y las jubilaciones se han ido ajustando. Es cierto que antes era un elemento estimulador. Todas esas deformaciones que el Estado ha tenido durante muchas administraciones. La Caja Bancaria la intentamos arreglar. Así y todo comenzó a tener problemas. Muchas de estas cajas están muy cercanas a tener problemas.