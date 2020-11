Inés Fariello: "Si se pierde el hilo los sistemas se desbordan y no te podés adelantar a lo que pasará"

La científica e integrante del Grupo uruguayo Interdisciplinario de análisis de datos Covid-19 explicó como vienen trabajando y cuál es la situación actual de la pandemia en el país.

Por el mes de abril o mayo entre cinco y seis investigadores comenzaron a ver que tenían que analizar la información sobre el coronavirus covid-19. Eso rápidamente fue en aumento y actualmente son más de 100 investigadores nucleados en un grupo que incluye distintas disciplinas e instituciones y que lleva por nombre Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de Covid-19 (Guiad-Covid-19).

Conformación del GACH

Con la matemática, la salud y la biología interactúa mucho. Yo trabajo en genómica de poblaciones y tratamos de ver si podemos encontrar genes bajo presión de selección, por ejemplo. La matemática está en mucha partes. El modelo que se usaba internacionalmente se usan epidemiología clásico y se llama modelo de compartimiento. Funcionan bien cuando los números son altos porque modelan el promedio. En Uruguay no aplicaba. Tuvimos un buen tiempo tratando de entender por qué no funcionaban y para ver qué cosas se podían aplicar ahora. Ese modelo igual sirve para comprender la dinámica de la enfermedad. Cuando te infectás no sabes y estás como dos días contagiando. Hay una etapa pre sintomática y luego aparecen los síntomas. Ahí entró en juego y fue súper útil los rastreadores. Ahora por suerte les reconocieron el trabajo, pero lo vienen haciendo desde marzo. Cuando los agregás, achicas el momento en que ellos están contagiando y eso hace que el modelo se reduzca. Ahí nos estábamos jugando muchísimo. Si pasas de esos números de rastreos, perdés el hilo de control y hace que el crecimiento sea muy grande y para volver hay que pedir medidas farmacológicas mucho más fuerte.

Nos juntamos para ver en qué podíamos ayudar. Es un grupo interdisciplinario de varias áreas. La idea fue ver cómo ver entre todos qué era lo que estaba pasando. En marzo no sabíamos casi nada y no se entendía mucho.

Situación hoy

Si se pierde el hilo, es lo que puede pasar. Empezamos con poquitos rastreadores y cuando vimos que la capacidad de rastreo es fundamental, lo ampliamos. El tema es cuándo entras al sistema de rastreo. El primero no sabe a quién contagió. Ese el sistema de rastreo no lo puede controlar porque no sabe que es positivo aún. Cuando se entera que es positivo, ahí se reduce un montón porque la posibilidad de contagio disminuye 10 veces. Ahí es donde estamos jugando el partido y en donde los rastreadores están poniendo los esfuerzos. Llega un momento donde si la epidemia sigue creciendo, la cantidad de contactos y rastreadores tendrá que subir. El número de rastreadores no puede seguir creciendo de manera exponencial al mismo tiempo que suben los casos.

Los sistemas se desbordan y no te podés adelantar a lo que pasará. Ahora estamos tomando conciencia sobre la cadena de contacto. Hay que pensar que potencialmente ser asintomático sin saberlo. No sabemos y ahí es donde está el tema de mantener el círculo de contactos lo más chico posible. Hay ciertos trabajos donde se puede reducir y otros no y reducir la burbuja en la que la gente se mueve. La idea es minimizar el contacto de burbujas.

El pico de la curva lo seguimos aplanando y que esa curva se mueva lo más lento posible. Tenemos que tener en la cabeza que la vacuna no sabemos si va a ser la solución. Nos estamos preparando para un 2021 que es diferente. Tenemos que hacer el esfuerzo para mantener cierta cantidad de contactos que me permitan estar bien a mí mismo, pero que también cuide a los demás. Al principio de la epidemia eran seis en promedio. Hoy son 22 la cantidad de contactos que cada positivos tuvo. Desde cuando te declaran positivo hay que ver quiénes son las personas con las que estuviste más de 15 minutos en un lugar cerrado hasta 72 horas antes.

Lo que tengo entendido es que en el agua no se contagia.