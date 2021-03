Inicio de la vacunación en Rivera

Conversamos con nuestro corresponsal en Rivera Gerardo Hernández y Elizabeth Rodríguez para conocer la situación del departamento y cómo se está desarrollando el ritmo de vacunación.

Ayer comenzó la vacunación en todo el país, pero el avance de la pandemia sigue sin dar tregua en Rivera. Del otro lado de la frontera, en Santana do Livramento, el gobierno de esa ciudad resolvió decretar bandera negra por coronavirus, luego de que la ocupación en las camas de cuidados intensivos alcanzara el 91% durante el fin de semana. Del lado uruguayo, las autoridades observan con preocupación el aumento de los positivos en los últimos días, tras el feriado por Carnaval y la vuelta a clases.

Situación en el departamento

Es el lugar en donde más se vacunó y fue todo un éxito. 563 personas se vacunaron en el primer día y está en lo que estaba previsto. 3400 dosis llegaron. No paran de aumentar los casos y hay bandera negra en el lado brasilero. Las camas de CTI en rivera no hay problema, el tema es que se ha comenzado con cirugías y por ende también va a aumentar el uso. Por el momento Rivera no tiene problemas, sí tiene Santana D Livramento. Difícilmente se encuentre gente que no use el tapabocas en la calle. Hoy hay conciencia del uso de tapabocas. Esa es una etapa superada de Rivera. Quedan otras cuestiones por arreglar.

El número de turistas que llegan a la frontera es muy poco. El fin de semana llegaron 600 personas que no compraron realmente en el centro de personas. Está aumentando la gente desocupada y en el seguro de paro. La bandera negra en Livramento implica que el comercio no esencial esté cerrado.