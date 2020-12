Instalación de la segunda planta de UPM: "No notamos trabas por parte del gobierno"

El director del proyecto de UPM, Gonzalo Giambruno, y el gerente de Comunicaciones, Matías Martínez, hicieron referencia al proceso de instalación y puesta en funcionamiento de la nueva planta de UPM y cómo ha sido el diálogo con MOVUS.

La empresa finlandesa UPM se encuentra construyendo su segunda planta de celulosa en Uruguay en la zona de Pueblo Centenario, el borde del río Negro en el límite entre Durazno y Tacuarembó. La construcción viene un poco demorada debido a que tanto la empresa como el gobierno se atrasaron en sus obligaciones, aunque las autoridades confían en que estará lista para empezar a operar en noviembre de 2022.

Avance del proyecto

Situación del río

Nadie hace una inversión para no poder producir o tener efectos para no poder invertir. Estamos comprometidos para hacer las cosas iguales o mejor que en Fray Bentos. Nos manejamos con los mismos conceptos.

El rio tiene dificultad en la filtración de nutrientes. Lo constatamos desde el día uno. Queremos tener una de las mejores plantas de celulosa en el mundo y emplazadas en un río limpio. El vertido de fósforo de nitrógeno va a estar por debajo del 2 % de la carga promedio. Nos queremos enfocar en el 98 % restante tomando experiencias exitosas de otras partes del mundo. Vamos a ver casos en Finlandia. Hoy tiene calidad de agua excelente. La extracción de la planta no genera un impacto en el agua. Estamos trabajando en una medida que no va a ser en el corto plazo en mejorar la calidad. El caudal mínimo del río cambia. Una de las condiciones para instalar la planta es que haya río y tenga 80 metros cúbicos por segundo.

Cambio de gobierno y exigencias

La realidad es que existe una ley de hace más de 30 años que es la ley Forestal para poder tener el nivel forestal que tiene. Este es un proyecto que trasciende los gobiernos. UPM hoy tiene operaciones en más de 12 departamentos y tenemos diálogo con los gobiernos departamentales. Entendemos que es un proyecto muy positivo y es momento de ver con hechos lo que se está materializando. Que Uruguay tenga un puerto de aguas profundas conectado con un ferrocarril va a generar un avance y un proyecto enorme. Es transformador para el país. Como uruguayos lo vemos con enorme orgullo también y va a generar conocimiento. Para nosotros es un desafío enorme y no notamos con mucha responsabilidad. No notamos trabas de parte del gobierno. Es un proyecto de uruguayos para uruguayos.

Hay un interés mutuo de que los proyectos avancen. Hay un seguimiento para implementar esto. Reinversión: esto es una reinversión y duplicar la apuesta. Vamos al centro del país donde no hay infraestructura.

El marco está dado, lo tenemos que mostrar en blanco y negro. Dinama es mucho más exigente y nos pide cómo lo vamos a hacer al detalle. La caracterización del río con monitoreo y se está generando muchísima información que antes no estaba. Es un punto bien relevante. La presentación de los planes y lo que es la aprobación. La aprobación no tiene un marco de tiempo, sino que lleva lo que es necesario. UPM cumplió en tiempo y forma con todos los plazos. La Justicia en primera y segunda instancia fue categórica de que no hubo incumplimientos y que no íbamos a tener impacto ambiental.

Están todos los puntos y todas las medidas ya midiendo. La línea de base no está conformada desde ahora sino que en algunos casos ya está desde hace 2 años en algunos casos.