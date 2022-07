Inversión en primera infancia, adolescencia y juventud: la calve para enfrentar las consecuencias del envejecimiento poblacional

Naciones Unidas reportó que en Uruguay la población disminuyó. Por primera vez desde que hay registros habitan en el país menos personas que el año anterior. La pandemia aceleró ese proceso que, según las proyecciones que acaba de actualizar Naciones Unidas, harán que a fin de este siglo la población uruguaya descienda en casi un millón de habitantes, como informó El Observador.

La caída poblacional será una tendencia mundial, que terminará de consolidarse previo a que inicie el siglo XXII. De hecho, la demografía del planeta continuará creciendo unos años más -se prevé que en noviembre alcancemos los 8.000 millones de habitantes-, y a partir de 2086 comenzará a descender.

Caída poblacional en Uruguay

Hace algunos años no preveíamos con tanta anticipación que ocurriese esto. Sabemos que en algún momento del tiempo que la población comenzaría a disminuir. Hemos observado el aumento de defunciones y caída del número de nacimientos. Lo que se estima es que el número de nacimientos y emigrantes fue menor del de defunciones y emigrantes. Esto es una tendencia de carácter global. Hay países que ya están observando su decrecimiento poblacional. Uruguay está en los países más avanzados de la transición demográfica. No considero que sea un problema, pero sí considero que genera desafíos importantes. Envejecemos porque tenemos mejores condiciones de vivienda, educación. Genera discusiones en la salud, el sistema de cuidados, pensiones. La contrapartida es mucho peor como mortalidad infantil alta o volver a morir por enfermedades ya combatidas. Eso no es deseable. Uruguay tiene una larga historia de verse preocupado por su tamaño demográfico. Por qué se ve malo no lo sé. Probablemente tenga que ver con la comparación con dos grandes como Argentina y Brasil. Desde la demografía y economía, el tamaño de la población no es tan importante.

Políticas públicas para la protección social y su relación con la demografía

A veces hay una tendencia a pensar a que la solución es demográfica a problemas como el de las pensiones. Hay experiencia robusta de que eso no va a ocurrir. La solución viene más por el lado económico. En Uruguay va a haber una población más envejecida, eso va a ocurrir. La solución es económica. Tenemos que generar que menos trabajadores y trabajadoras generen más riqueza. Es la única forma de sostener esos incrementos financieros que provoca el envejecimiento de la población. Si queremos que en el futuro con menos trabajadores/as cubrir la necesidad de generar riqueza, hay que sustentar inversiones en juventud y niñez. Tenemos una fuerte rigidez en cómo distribuir el gasto público. No tiene que verse como una guerra generacional nunca. Ese es el peor enfoque. Pero tenemos que revertir algunas cosas. Es imposible que Uruguay se desarrolle sin mejorar la educación o la matriz productiva. Las soluciones demográficas exigen plazos más extensos y quienes tienen que tomar las decisiones lo hacen bajo la espada de que tiene que cambiar en cinco años. Estas políticas son de Estado y requieren acuerdos partidarios. La principal política para enfrentar las políticas del envejecimiento es la inversión en primera infancia, juventud y adolescencia. Hoy no se está logrando y los indicadores son muy malos de cobertura y egreso en secundaria. Tenemos que mejorarlo si queremos pensar que Uruguay va a ser un país desarrollado. Las políticas pronatalistas son ineficaces y muy reñidas. Sus orígenes están enraizados en políticas muy nacionalistas. Pensar que las mujeres van a volver a un mundo de cuidar a los niños encerradas en su hogar no es razonable. Sí es atendible y debemos tomar medidas con respecto a aquellas personas que quieren tener más hijos y por alguna razón no están pudiendo. La apuesta debería ser siempre a la calidad. La urgencia no es que haya más nacimientos, sino de mover los egresos en Secundaria y Terciaria hacia un país mejor. El objetivo demográfico no es incrementar, sino que cada pareja tenga los hijos que quiera, en el momento deseado y con condiciones de crianza deseadas.

Políticas de inmigración y emigración