Iturralde afirma que Sendic y De León no fueron investigados debidamente y que “hicieron lo que quisieron con los dineros públicos”

El informe del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio sobre el senador Leonardo De León concluye que los hechos examinados comprometen seriamente la responsabilidad ética y política de De León porque en ellos se configuran múltiples actos indebidos en perjuicio de su empresa y del interés y patrimonio públicos.

Aclara que el tribunal no puede disponer de medidas concretas, por lo que dará cuenta de lo concluido al Plenario Nacional. Instancia en la que se resolverá la sanción correspondiente.

Esto genero muchas repercusiones en la interna de Gobierno así como también en la oposición, razón por la que el diputado nacionalista Pablo Iturralde propone reabrir la causa judicial contra el senador frenteamplista.

Sendic no fue investigado debidamente e hizo lo que quiso con los dineros públicos. Estamos hablando de cómo de administra la plata de la gente, los recursos públicos, por lo que debe haber normas estrictas de cómo se gasta el dinero.

El rufianazgo no puede decir que maneja los fondos públicos a través de una sociedad anónima y que por eso evita los controles. Hay responsabilidades jurídicas y políticos en estos temas.

La apropiación indebida no requiere denuncia de parte. Voy a llamar a la ministra de Industria y a la presidenta de Ancap para que me digan por qué no denuncian a De León.

El pasaje del tiempo en Derecho tiene un nombre y se llama prescripción, pero esto no prescribió.

Me comuniqué con Javier Miranda y le pedí el informe político del Frente Amplio. Creo que todo esto amerita una investigación más a fondo. No tengo dudas de eso.

En este tema hay que dar señales muy severas desde todo el sistema político.