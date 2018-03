Iturralde: “García Pintos es una persona mayor, no sé si todos los hechos son tal cual fueron narrados”

Pablo García Pintos (secretario de Presidencia durante la administración de Lacalle entre 1990 y 1994), director del Banco República entre 2000 y 2005, reconoció que utilizó la tarjeta corporativa de esa institución bancaria para realizar aportes en efectico al Partido Nacional.

El diputado nacionalista Pablo Iturralde adelantó que le pedirá al Directorio del Partido Nacional que convoque “urgente al directorio y a la comisión de ética por declaraciones de García Pintos”.

Creo que el tema reviste la suficiente gravedad como para que nos aboquemos de lleno al tema y si podemos lo resolvamos hoy. Esperamos hoy tener el informe del Comité de Ética. Esto me da mucha vergüenza, es tremendo.

García Pintos es una persona mayor, no sé si todos los hechos son tal cual fueron narrados, pero si fueron así… es lamentable.

Si alguien viene a pagar al partido, no se le pregunta de dónde sacó esa plata. Pero lo que sucedió encaja en algunas figuras delictivas que ya están previstas. Y por eso ayer surgió el impulso de decir que había que denunciar esto ante la Justicia.

Hay que investigar todo esto a fondo. Y ver si alguien pedía más dinero desde el partido, hay que ver por qué eso fue así.

Estoy convencido de que tenemos que devolver el dinero si hubo retiros indebidos. No se puede enfrascar a un partido de estar enganchado en una cuestión de estas: no va a pagar un partido por algo que haya hecho un par de directores de forma incorrecta.

La particularidad de esto es el momento, donde hay varios temas vinculados en el Frente Amplio. No me importa lo que haga el Frente Amplio, nosotros tenemos que ser severos con todos, sobre todo con los nuestros.

Se naturalizó que se usaba ese dinero, pero se estaba usando mal. Los directores no tienen ni derecho a pagarse los almuerzos con esa plata, creo yo. El que quiera salir a cenar, que lo pague de su bolsillo y se terminó. No se puede ir a comer con plata ajena. Si el sistema político le dice a la gente que se puede hacer eso, la gente descree en nosotros.

No hablé con Lacalle. Pero todos sabemos que hay una realidad política: si es hijo es precandidato, por lo que su padre no va a hablar, sobre todo porque ha tomado distancia. Pero no creo que él tenga que ver con este reclamo de más dinero por parte del partido del que habla García Pintos.

Si el partido le pide más dinero, pagará o no, o será moroso. Pero el problema es de dónde saca la plata: no puede sacarla de fondos públicos, porque eso no tiene lógica. Estamos todos locos.

La ciudadanía tiene mucho derecho a enojarse. Tenemos que ser severos y cortar grueso. Hay que terminar con la lógica de que se hace lo que se quiere con el dinero de la gente.