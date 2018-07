Jablonka: “Me cuesta creerle a Valdez: los motivos que dio para renunciar no cierran y no creo que sean los verdaderos”

El presidente de Defensor Sporting consideró que "sería muy malo" que no se desarrollaran las elecciones en la AUF.

Tal cual lo anunció el domingo, Wilmar Valdez presentó su renuncia como presidente de la AUF y declinó ser candidato para un nuevo período. En su carta de renuncia, Valdez reiteró que tomaba esta decisión por temas familiares y descartó cualquier intento de “presión indebida, amenaza o extorsión”.

En este marco, algunos pusieron en duda el convenio de la AUF con la FIFA que permitió renovar la iluminación del Estadio Luis Franzini. ¿Qué opina el presidente de Defensor Sporting? ¿Cómo ve la renuncia de Valdez? ¿Debería haber elecciones en la AUF? Abordamos el tema junto a Daniel Jablonka.

La FIFA le otorga a la AUF un fondo que nosotros destinamos para la iluminación del estadio. Se nos otorgaron 200.000 dólares: es un préstamo, que se devuelve con 20 partidos que cuadros uruguayos que juegan partidos internacionales pueden utilizar el estadio sin ningún costo.

Lo importante para aclarar es que nosotros la iluminación nos costó mucho más de 200.000 dólares, pero tuvimos que rendir cuentas periódicamente a la contaduría de la AUF, que es auditada por la Conmebol.

Formo parte del 99,99 % de los uruguayos que no pudo escuchar los audios. Tenemos que tomar una versión de la renuncia de Wilmar: no la veo con motivos válidos, más allá de las diferencias que he tenido con él.

Me sorprendió la renuncia y que fuera en televisión. Si yo mañana tuviera que renunciar a la presidencia de Defensor, haría una carga y se la entregaría a mis compañeros del club, no llamaría a un canal de televisión.

La renuncia de Wilmar me sorprendió porque nosotros, con todas las diferencias que tenemos, era ir hoy a una elección con tres candidatos y que ganara el que tuviera que ganar. Aparte de sorprendido, me pasa lo mismo que a la mayoría de la gente: nos gustaría saber los motivos reales. Los motivos que dio Wilmar no cierran.

No quiero ser irrespetuoso, pero me cuesta creerle: hasta el viernes de noche estuvo visitando clubes, entregando su programa e intentando ganar votos. Y al otro día le surge un tema de la familia. Son motivos valederos, pero parece raro que aparezcan después de que en Rusia él anunciara su búsqueda de la reelección. No creo que sean los motivos verdaderos.

Sería muy malo que hoy no se vote, sería una muy mala señal. Acá lo único que ha pasado es que había tres candidatos, de los cuales uno se bajó por motivos familiares, según lo que dice. Si no se vota, va a quedar provisoriamente un ejecutivo desintegrado, porque estaría faltando el presidente. Lo ideal es que quede un ejecutivo definitivo.