Jacqueline Ponzo: "Estamos asistiendo a situaciones críticas en crecimiento de la pandemia"

La epidemióloga explicó qué información se tiene hasta el momento dentro de la comunidad científica acerca de la variante brasilera P1 y cómo recibieron las medidas anunciadas por el gobierno en la jornada de este martes.

Análisis de las medidas anunciadas

No sé si es el lugar para opinar sobre las medidas. Sí me parece importante destacar que tenemos medidas a nivel nacional que se puede ver reflejadas a nivel de los distintos departamentos, ámbitos comunitarios, familiares y laborales. Es muy importante que tengamos medidas que son un conjunto importante y si son suficientes o no va a ser un trabajo nuestro evaluarlo más delante de los que trabajamos con los datos. Suele ser necesario evaluar las medidas antes de cumplir su plazo y durante todo el año pasado fue así. Puede llegar a ser necesario una prolongación de estas porque sabemos que los plazos de reacción están en ese entorno de dos o tres semanas. Tenemos una situación mucho más favorable que la de ayer de mañana para afrontar la pandemia.

El objetivo de este conjunto de medidas va enfocado a disminuir casos graves y eso va a disminuir la cantidad de pacientes a internación y al CTI en particular. Si frenamos el crecimiento, podemos lograr que se aleje. Si logramos que la curva baje se puede frenar la situación. Tener más camas en CTI puede dar un colchón, pero el objetivo desde ya es reducir el número de personas que está en CTI. En torno a esa cama también trabaja un conjunto de gente y personal esencial para el funcionamiento adecuado. Si bien está prevista la suplementación, estamos hablando de condiciones que no son las óptimas. Cuando una persona ingresa con covid al CTI, la mortalidad ya es muy alta. Tenemos una muestra interesante de enero que tuvimos un descenso de la movilidad y actividad y eso llevó a una baja del número de casos de febrero. En materia de números de mortalidad, en cada uno de los tres meses hubo 230-240 muertes. La mortalidad fue prácticamente la misma en esos intervalos. El nivel de circulación que tenemos ahora está acumulando muchas muertes a diferencia de los meses de 2020. Nos va a llevar como una semana constatar el descenso en el número de casos. Los laboratorios están saturados y están entregando resultados que no son del día. Próximo a una semana podríamos ver esta reducción, pero no antes.