Javier de Haedo: "El gobierno se ha mostrado con prudencia y cautela"

El economista analizó el momento en el que llegan las nuevas medidas y el alcance que pueden tener en la coyuntura actual. Por otro lado, evaluó cómo se encuentra el sector económico y productivo y cuáles son sus perspectivas para el área del trabajo y educación.

En el peor momento de la pandemia, el gobierno se focalizó en el anuncio de nuevas medidas de apoyo para el sector productivo y social. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el empleo en febrero trepó al 11% y en marzo cuatro de cada diez empleados no volvieron a sus puestos de trabajo. La situación económica afecta a pequeñas y medianas empresas, que tuvieron que reajustarse o, incluso, cerrar sus puertas.

Visión sobre las medidas anunciadas en materia económica

Es como el gobierno viene manejándose y seguramente considera que los resultados son satisfactorios y profundiza en estos aspectos. Se profundizan los caminos que ya se vienen transitando y se invierten más recursos a esos aspectos.

Siempre se van a considerar que las medidas son insuficientes y es imposible abarcar a todos los sectores. El Gobierno tiene que arbitrar una frazada que siempre es corta. Creo que hay veces que somos injustos y no se tiene en cuenta toda la película cuando se analiza a Uruguay. Uruguay tiene unas políticas sociales mucho más institucionalizadas que los demás países de la región y la trayectoria nos puede poner en el promedio como se hace a veces por parte de los organismos internaciones. Uruguay tiene un punto de vista distinto y políticas distintas que los demás países de la región. El Gobierno se ha manejado con prudencia, cautela y focalizando el gasto.

El 9 de febrero Arbeleche hizo anuncios importantes y en esa oportunidad se habló de los 540 millones que no estaban propuestos para ese año y no había consecuencias prácticamente para ese año. Se asignaron esos millones y se corrigió hacia arriba el déficit. Una de las estrategias inteligentes fue dejar bien identificado lo que es el efecto covid sobre las financias públicas y eso no baja el grado de inversión. No es incompatible ese apoyo transitorio con seguir trabajando en la reducción del gasto estructural.