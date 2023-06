Javier García aseguró que "hubo políticos que no dieron información” respecto a desaparecidos

Días atrás aparecieron restos óseos en el Batallón 14. Ahora se está trabajando en la identificación del cuerpo. Se trata del sexto hallazgo desde que se comenzó, en 2005, a excavar predios militares en busca de personas desaparecidas, y del primero del actual período de gobierno. El ministro de Defensa, Javier García, sostuvo que se ratifica el compromiso del gobierno con la búsqueda de desaparecidos. Para entender más el proceso que se está llevando a cabo, lo recibimos en el estudio.

La significación del hallazgo de restos óseos en predio militar

Significa la ratificación de un compromiso. Desde el primer día el presidente de la República y quien habla asumimos que íbamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos y que la paz no es un concepto abstracto. Hay paz cuando en todos los hogares hay paz y mientras haya hogares sin paz, no va a ser completa. Y me refería expresamente este tema.

La política de derechos humanos del gobierno

Los archivos militares y la información sobre desaparecidos

El informe del ejército de 2005 sobre desaparecidos

Si un presidente le pide a un comandante del ejército un documento, no se lo da por vía administrativa, se lo entrega en mano. Si yo le pido a un comandante una información, me trae el original a mí.

Los sistemas de archivos no son los de ahora, hay que reconstruir, nos lleva mucho tiempo. Hay veces que tenemos que pedir más días. Muchas veces los documentos no aparecían porque había dirigentes políticos que no los daban. No los dio un ministro.

Si yo no pido información no recibo. Yo he recibido todo lo que he pedido.

Hubo dirigentes políticos que no pidieron información, o pidieron, obtuvieron y no dieron.

La colaboración del gobierno que preside Lacalle Pou con respecto al pasado reciente es incomparablemente superior tanto en cantidad como en calidad con respecto a los derechos humanos.