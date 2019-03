Javier García: “El Frente Amplio ha tenido una muy mala relación con las Fuerzas Armadas, cargada por los prejuicios ideológicos”

El senador nacionalista reflexionó sobre la destitución de Manini Ríos: "Medió una fuerte presión de la interna del Frente Amplio".

El presidente Tabaré Vázquez cesó del cargo al comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos luego de mantener un encuentro en Súarez y Reyes. ¿Cuáles fueron las repercusiones políticas? ¿Qué opinan desde la oposición? Abordamos el tema junto al senador nacionalista Javier García.

Este era un tema que desde hace mucho tiempo genera pedidos de destitución desde el Frente Amplio. Hubo campañas de firmas en redes. Es un proceso muy traído. El propio presidente había dicho después del arresto a rigor que tenía plena confianza en la lealtad institucional del comandante. ¿Qué pasó? Medió una fuerte presión de la interna del Frente Amplio.

Durante los gobiernos del Frente Amplio hubo una muy mala relación, cargada de prejuicios, con las Fuerzas Armadas. Y eso tuvo consecuencias institucionales, porque los militares fueron los únicos funcionarios públicos relegados por la Administración.

Algunas altas jerarquía del país se beneficiaron durante la dictadura. No se puede seguir con los cucos del pasado. Pero todavía permanece esa visión de hace 60 años atrás. A mí no me corretean con los cucos del pasado.

Los militares tienen prohibida la actividad política pública. El comandante no tiene prohibida su voz. ¿Puede un militar a su mando superior expresarle sus opiniones? Puede. Y el presidente también puede destituirlo.

El contexto es un contexto donde el Frente Amplio ha tenido un prejuicio ideológico que ha llevado a tener este tipo de relaciones. Pero cuando hubo que recurrir para sacar las papas del fuego, el Frente Amplio no tuvo duda en acudir a los militares.