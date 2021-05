Javier García: "Esto es un hecho que tiene una relevancia importante y hoy hay más información que ayer"

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad y la Institución Nacional de Derechos Humanos analizan una serie de documentos hallados por el Ministerio de Defensa en una unidad del Ejército que refieren a archivos de la dictadura y un año previo al golpe de Estado. El ministro de Defensa Nacional se refirió a esta información y cuáles serán los próximos pasos en la investigación.

En los archivos puede observarse cómo se realizó un seguimiento al caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, así como documentos de los tupamaros a informes posteriores al retorno de la democracia.

Cómo se encontró la información

El viernes 23 de abril aquí en la artillería 5 el jefe de la unidad con oficiales estaban haciendo trabajos allí y en una habitación que había sido calabozo que estaba siendo utilizado como depósito encuentran una caja de madera que tiene material de trabajo, pero encuentran también estos documentos. Cuando el jefe ve eso se queda con el oficial y se ve que decía los años 72,72,76. El lunes el coronel lo ve, avisa y el general de la Reserva avisa al comandante que estaban esas carpetas. El lunes se llevó al comando y el miércoles de noche voy yo para tener contacto visual con estos libros. Le aviso al presidente. Le di una mirada tipo abanico. Le llamé al presidente de noche y le dije qué no le podía decir qué es porque no lo leí. Jueves y viernes los puse en una caja fuerte y me dediqué a leerlo. El sábado de mañana le dije al presidente en qué consiste y le dije que lo primero que hay que hacerlo es digitalizarlo. Se cerró la parte documental el martes. Terminamos el martes a la una de la mañana y se convocó al fiscal de corte y al INDDHH para darles la información. Así fue. El presidente se contactó con Zaffaroni de Madres y Detenidos Desaparecidos para comunicarles la información. Puso en manos de los organismos competentes la información y en manos de los familiares también. Esa fue la decisión y así se hizo.

Relevancia de hacer pública esta información

Decir cosas y hacer públicas cosas puede ir en contra de resultados que se buscan. Los hechos hablan. Un año y dos meses y hemos entregado Tribunales de Honor que eran solicitados y no entregados. Periodistas también habían solicitado y no se le había entregado. Los hechos hablan. Esto es un hecho que tiene una relevancia importante porque se encuentra y hoy hay más información que ayer. Aparte aquí está el funcionamiento estricto a pie cumplido a la Constitución. Está jugando desde el primer escalón que lo encontró y se disparó un procedimiento constitucional, sencillo, humilde, pero muy republicano. Porque pueda parecer natural, me parece que hay que destacarlo.

Entrega de información por parte del ministerio

No hecho ningún tipo de conjeturas porque no me corresponde y no tengo elementos. Tengo una responsabilidad institucional. La actitud sino hubiera sido obtener este material y esconderlo. Me parece que no. ¿Qué autoridad tengo yo para mutear la información? No tengo autoridad legal para evitarle estos documentos. Esa una información de un momento trágico de la vida del país. Es la realidad y lo mejor que podemos hacer es actuar con transparencia. No es aun actitud novedosa, es una actitud que anunció el presidente en campaña electoral.

A mí Haberkon nunca me pidió información. Ahora no lo tengo. Nunca ningún periodista en nuestro gobierno se fue con las manos vacías si solicitó algo. Los tribunales de Honor pueden cruzar sobre diferentes tópicos. Tenemos pedidos que intrincan estas dos cosas. El ministerio consulta a la UAIP sobre dudas jurídicas de si corresponde o no darle a conocimiento. Lo que dice que no porque es ilegal entregarlo, no se da. Esta información que se encontró no es pública. Todo lo que sea vinculado a temas de DDHH por definición es de acceso público. No se edita la información. Esto es de acceso público porque está vinculado a un tema de este período.

Si se nos pide, vamos a dar acceso a la opinión pública. Hay cosas que se han pedido y no las hemos encontrado. Esta es una parte importante e nuestro pasado, pero tengo una responsabilidad con el presidente. No estoy todo el día en esto con el archivo. Tenía una actitud de no hacer alegatos. Creo que mi actitud ha dado resultados y creo que es la correcta. A veces la publicidad es contraria al resultado. Creo que hemos tenido otra actitud que ha dado resultados. La información que se pida a militares es la misma que piden ustedes.

Yo charlé con los Familiares. Han ido al ministerio otras veces y han estado reunidos con otras personas. Hay una actitud de puertas abiertas. Han solicitado información y hoy hay más información que ayer. Hemos avanzado. Tenemos Fuerzas Armadas constitucionalistas, democráticas y republicanas y cumplen con el juramento. De estos temas yo hablo muchísimo desde hace 20 años. Soy ministro y lo digo sin limitación, soy ministro de Defensa orgulloso de las FFAA.

En noviembre se inició el proceso de revisión de los planes de estudio del Ejército. Las FFAA no cargan con ninguna mochila del pasado. Lo nuestro es una mirada de construir futuro y es una actividad que se está haciendo actualmente de apelar a la educación plural y nutrirse de toda la información posible para generar su opinión y su consciencia. Un profesional militar es tan profesional como un profesional periodista o médico. Esta actividad fue iniciativa no del ministerio, sino del comandante en jefe del Ejército. En un proceso de revisión de los planes de estudio en Historia hace este proceso en el que incluye diferentes opiniones y en donde los oficiales participan activamente. Res una actividad profesional como se puede hacer en la Udelar. Esto habla bien del tono de las FFAA del siglo XXI.

Dije que no soy quién para darle relevancia a los documentos. Desde el punto judicial, la relevancia la da la Justicia y no el ministro.