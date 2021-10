Javier García: "Los invité personalmente a que vean el contrato en el ministerio y no quisieron ir"

El ministro de Defensa habló sobre la interpelación y defendió la compra de los Hércules. También conversó sobre el estado de las Fuerzas Armadas y la formación de los militares durante el actual gobierno.

Interpelación

Fue una instancia parlamentaria que hay que desdramatizar. Las interpelaciones son un recurso que es parte de la democracia. No fui ayer solo por obligación sino por ser republicano. Necesito que me controlen, me da mucha tranquilidad. Lo impone la Constitución y creo en el mecanismo. Salí con la satisfacción. Un proceso cristalino. Es importante, para algo que están.

Dos cosas, primero con el interpelante tuve y tendré diferencias. Había algo que no se discutía la legalidad del tema, ahí estamos en otro plano, si me gusta o no, de la subjetividad. Otra aseveración que hizo Tagliani, el ministro estaba haciendo una buena administración del Ministerio de Defensa.

Primero, este Tribunal de Cuentas, que analizó el proceso y determinó que todo era legal, es el mismo Tribunal de Cuentas que tuvo el Frente Amplio. Segundo, los mismos y las mismas funcionarios, técnicos, abogados y escribanos, son los mismos funcionarios de carrera que vienen del Ministerio de Defensa, que demuestran la gran lealtad institucional. Son grandes profesionales.

Parece que 12 es menor que 50, no parece, es. Matemática básica. Es un razonamiento que no inicié yo, me lo trasladó Bayardi. En diciembre de 2019 me dijo que estaba en proceso de cambiar los Hércules y vamos alquilar un avión, que era más chico. Le dije no tome decisión porque le falta dos meses de gobierno para cambiar y nos está comprometiendo que la vamos a heredar por 8 años, porque el alquiler era de 8 años. Terminando el alquiler valiendo el doble, que dos compras ahora. Un avión se alquilaba por el doble que dos compras ahora.

Los procesos de inspecciones hacen que hay momentos que uno está fuera de servicio y usted tiene que tener el servicio de otro para cumplir entre otras cosas urgencias. Nosotros en la pandemia cumplimos varias. El presidente de ASSE y el ministro Salinas me dijeron en el medio de las urgencias de los CTI, hay que ir a buscar mañana a Córdoba 260 ventiladores, los entregan en una tarde, si usted tiene un avión y está en service no puede hacerlo. Por eso es que son dos, si uno está en service, tiene que haber otro operativo.

Acá surgió una oportunidad y es lo que fue que me alertó el comandante de la Fuerza Aérea, España por una pauta de la Unión Europea pasa tecnología europea. Entonces las pautas de la Unión Europea desafectan los service. Hubo un país que estuvo a punto de comprar diez. Era una gran oportunidad porque eran excelentes, mismo tipo de avión que tenemos notros y eso implica que usted una cadena logística que conoce, las tripulaciones, los mecánicos conocen la plataforma. Segundo el que teníamos era excelente, tanto era así que Argentina declaró que deberían haber comprado los Hércules españoles. Perú lo hizo y los nuestros tres millones de euros más baratos que los de Perú. La fecha, los nombres, las delegaciones, cuándo fueron, dónde estuvieron, todo les puedo decir.

Si usted tiene tecnología de la defensa americana, le tiene que pedir permiso para poder utilizarla. Los hércules como tienen tecnología de España, está todo bien. una vez que está autorizado podemos comenzar el proceso de inspecciones técnicas.

Los invité personalmente a que vean el contrato en el ministerio y no quisieron ir. Les dije que vengan que no tengo nada que ocultar.

La tercera dosis que tienen ustedes se guardaron en un ultrafreezer que lo trajo el Hércules. Me llenaron la cara de dedos y me hicieron un pedido de informe. Cuánto había costado y por qué no se había llevado en un ferry. Nosotros ponemos la defensa y toda la tecnología la pusimos al servicio de la salud de los uruguayos y si lo tengo que hacer de vuelta, lo voy hacer de vuelta. Seamos coherentes, no tengamos doble discurso.

No es que sea una afirmación al aire. Leí un comunicado del Partido Comunista de 2017 donde dicen claramente que su visión de las Fuerzas Armadas no son estas fuerzas armadas, estas tienen vestigios fascistas, lo que hay que tener son otras fuerzas armadas sin códigos militares y democratizar el uso de las armas.

No son los Hércules, esto es una excusa. Si hubieran tres barcos, eran tres barcos. Lo que hay es querer separar la acción que tiene el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de las tareas que estamos haciendo.

Hay un documento que las Fuerzas Armadas que lo único que tiene que hacer es preocuparse por cuidar el territorio y eso es una concepción política que nosotros no compartimos. Cuando las Fuerzas Armadas tienen cercanía y actúan en primera línea en defensa de la pandemia, cuando actúan en coordinación con el MIDES ahí no, porque son concepciones diferentes, legítimas, pero yo no las comparto y no las comparto desde el plano de las ideas.

El estado calamitoso que nos dejaron barcos de 60 años. ¿Saben cuál es el único barco de la Armada Nacional que está en condiciones óptimas? el Miranda.

Actúo científicamente. Cuando traigo, traigo documentos. Lo otro son opiniones, y creo que entre una opinión y un documento, prefiero el documento.