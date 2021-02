Javier García: "Nuestro concepto de defensa nacional no es militar, es un tema político, institucional y ciudadano"

El ministro de Defensa Nacional ahondó en los detalles sobre la distribución de las vacunas contra el Covid-19 en las que colaborará las Fuerzas Armadas y el Ejército Nacional. Las FFAA están teniendo un rol importante en el marco de esta emergencia sanitaria y colaborarán en la vacunación, tanto en las tareas logísticas como de seguridad.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea saldrá en las próximas horas rumbo a Estados Unidos para ir a buscar cuatro ultrafreezers comprados por ASSE que permitirán almacenar las vacunas del laboratorio Pfizer por debajo de -70º.

Plan para la llegada de los ultrafreezars

El Hércules tiene hora y fecha y va a ser en las próximas horas. Todo esto depende del Ministerio de Defensa. Va a ser esta semana. La FA auxilia en el PE en ir a buscar para tener en tiempo y forma los ultrafreezers. Es tan importante esto como los vacunadores. Es un bien requerido en todo el mundo la vacuna que a su vez tiene una cadena de frio tan particular. Todo el mundo está pidiendo eso y quien tenga la soberanía de adquirirlo tiene una capacidad superior por encima de las demás. Si un país tiene la capacidad de hacerlo, es una ventaja frente a quienes no la tienen. El Hércules los tenemos desde los años 1990 porque tenemos independencia. Los aviones están en la Antártida donde está la mayor reserva de agua dulce del mundo junto con 28 países. En la operación “Todos en casa” unimos 500 familias. Teníamos la posibilidad y valía la pena hacerlo. El viaje a Alemania no se va a hacer. Tenemos un plan B y un plan A. Como es tan escaso el tema del ultrafreezer, encontramos uno que no era ideal, pero era lo que teníamos que era el de Alemania. Luego apareció el de EEUU.

Distribución de la vacuna

Ciberataque a la Armada

Para mí es un tema importante. Desde el período pasado y este el presidente emitió un documento sobre la política de defensa para los cinco años. Dentro de las amenazas incluimos los ciberataques. Hoy es tan peligroso o más peligroso una tecla que un cañón. No hay información sensible, pero me parece que es una alerta. Nuestra oficina funcionó muy bien. Hay que contener para que no se expanda. Lo primero que hicimos fue cortar la línea de alimentación para que no puera expandirse. Trabajamos la Armada, Ministerio de Defensa y Agesic. Hay que evaluar, pero no era material sensible Es una alerta. Estas circunstancias vinieron para quedarse y sabemos que el ataque venía de Rusia porque las webs oscuras y allí ya había alguien que se estaba comentando como autor. Les da prestigio a los autores. A veces al difundir esto les da prestigio.