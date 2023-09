Javier García sobre el proyecto para liberar archivos de la dictadura: "Me di cuenta de que había ánimo de cajoneo"

El Senado analiza el proyecto de ley enviado en mayo por el gobierno para liberar la publicación de los archivos de la dictadura. La semana pasada asistieron al Parlamento para defender la iniciativa representantes del Ejecutivo y posteriormente se aprobó el texto en comisión con los votos del oficialismo.

En los días posteriores, hubo crítica por parte del Frente Amplio frente al “tratamiento exprés” que entienden pretende el gobierno para este proyecto, además de que el grupo de expresos políticos Crysol anunció que elevará una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el Ejecutivo no les consultó. Para profundizar en este y otros temas, recibimos al ministro de Defensa Nacional, Javier García.

El proyecto del gobierno para liberar archivos de la dictadura

Este es un tema que a nosotros nos compromete desde hace mucho tiempo. En agosto del año pasado tuvimos una reunión con el presidente de la República, analizamos el tema y yo anuncié que el gobierno iba a elaborar un proyecto de ley para que todos los uruguayos tuvieran acceso a toda la verdad de todos los archivos.

Era una actitud coherente con nuestro pensamiento de proteger la libertad de los uruguayos en acceder sin limitaciones y sin censuras a conocer los documentos de un pasado trágico, doloroso, pero parte de nuestra historia.

Este proyecto entró el 17 de mayo en el Parlamento y cuatro meses después es que se aprobó. ¿En cuatro meses no hay tiempo para convocar o pedir ser convocado? Yo me di cuenta de que había gente que no quería este proyecto. La oposición no lo quería. Me di cuenta de que había ánimo de cajoneo.

No se puede utilizar como excusa algo que el proyecto, en el artículo segundo, a texto expreso, lo descarta. El artículo dice que aquellos elementos que puedan afectar la dignidad humana se mantendrán en reserva. Entonces, ¿cómo voy a utilizar como argumento algo que el proyecto dice que no va? Lo que pasa es que se está utilizando este argumento para todo lo demás.

Lo que está claro es que no es por falta de tiempo. Los archivos como Berrutti fueron incautados en 2006. Hay un artículo que dice que hay 30 organizaciones que tienen pedazos del documento, sin embargo no se conocen. El gobierno de la época no los dio a conocer.

Nadie puede discutir que quince años es más que suficiente. Si usted en quince años no dio a conocer algo, no es por falta de tiempo, es por falta de voluntad política. Es porque no se quiere que se conozcan.