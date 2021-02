Javier Miranda: "Hay actores políticos que se han constituido en verdaderos enemigos"

El presidente del Frente Amplio conversó sobre el aniversario número 50 del partido y su historia. Además, comentó sobre los dichos del exministro de Obras Públicas Victor Rossi, del politólogo Óscar Botinelli y la elección sobre el nuevo presidente de la fuerza política.

Actividades

Frente Amplio

Victor Rossi

Elección de un nuevo presidente

Dichos de Botinelli

Hay actores políticos que ya no se han constituido en adversarios sino en verdaderos enemigos. El diagnóstico de Botinelli es certero. Me parece muy malo para la democracia uruguaya. Podemos tener puntos de vistas diferentes, eso es bueno para la democracia. Debatamos nuestras ideas, pero la propuesta de destruir otras fuerzas hace mal a la democracia. Lo que creo que en Uruguay hubo opiniones coherentes que pretenden destruir, arrasar la unidad izquierda del Uruguay. Hay pensamientos en políticos orientadas a ese lado. Me preocupa mucho por la construcción de la vida democrática del Uruguay.

Marcos Carámbula

Encuentro entre Carámbula y Lacalle Pou

En el mes de enero numerales veces con Carámbula. Estuve perfectamente al tanto con aquella nota pública y conversamos. Luego de eso el presidente de la república invita a Carámbula y me lo dice. Me parece totalmente natural porque esa tiene que ser la actitud de diálogo. Sin duda de crítica y marcar las convicciones, pero si no se establecen en un diálogo no tienen posibilidad de ser fructíferas. Promover las políticas que hoy el país necesita para ser frente a la situación sanitaria, económica y social y la construcción alternativa de un proyecto que creemos que no favorece a los uruguayos.