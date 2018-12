Javier Miranda: “Hay que salir a reprimir toda forma de violencia”

El presidente del Frente Amplio habló del Congreso celebrado en el fin de semana, las bases programáticas y los incidentes de la manifestación contra el G-20.

El Congreso del Frente Amplio se reunió este fin de semana para aprobar las bases programáticas de un eventual cuarto gobierno entre 2020 y 2025. Además, confirmaron a los cuatro precandidatos oficialistas. Recibimos al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, para hablar de esto.

Seguridad

No estoy tan seguro que en materia de seguridad estemos peor. No creo que esté peor. Tenemos más delitos violentos porque tenemos una sociedad cada vez más violenta. Lo tenemos que enfrentar en términos de disuasión, prevención y represión. Los países menos violentos son los más desiguales.

Hay una discusión de fondo que es que no hay delincuentes. Quiero creer que hay personas que cometen delitos. Si no condeno a la persona de por vida. Hay que buscar la reinserción social. Uno de los problemas del Uruguay es la tasa de reincidencia, del 60 %.

Los daños y ataques en la manifestación contra el G-20

Lo primero que hay que hacer es condenar estas actitudes. La libertad de expresión está perfecta, pero no con manifestaciones violentas. Estos actos son inaceptables. No sé cómo intervenir en esos momentos. He visto casos en los que la represión ha multiplicado esto. Lo pagamos todos como sociedad. ¿Es justo? Claro que no.

No tengo una respuesta en este minuto. Hablen con el Ministerio del Interior para conocer cómo actuó en esta forma. Vean lo que pasa en París, tienen un problema con los chalecos amarillos.

Hay que salir a reprimir toda forma de violencia. El tema es cuál es el mecanismo de represión. ¡Absoluta condena a estos actos! Son actos que no ayudan a la convivencia social y expresan lo peor de las manifestaciones de protesta.

En lo de Artigas fue una provocación del momento. Creo que a las personas no puede cobrárseles el pasado y mucho menos en ese momento.