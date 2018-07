Javier Miranda: “La paridad en la fórmula es insoslayable”

El presidente del Frente Amplio habló de la dinámica de las precandidaturas, la renovación política, la situación de Raúl Sendic

En la interna del Frente Amplio circulan varios nombres para las precandidaturas. El Partido Nacional ya tiene perfilada la mayoría de sus precandidatos, pero el oficialismo ha demorado. Recibimos al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, para hablar de esto:

La discusión de nombres de candidaturas está bien. Hay cuatro o cinco nombres en discusión, no hay mucha cosa nueva. Lo que pasa es que terminó el Mundial y en el Frente Amplio hay que definir precandidaturas de cara al congreso del 1º de diciembre. El tema es cómo se procesa. Preferiría que no se procesara como danza, pero tampoco en secretismo. Los sectores deben dialogar sobre la persona que lleve adelante el programa. Muchísima gente vota en función de la persona, pero central es el programa. Quiero discusión de ideas.

No estoy de acuerdo con que le pegaron un codazo a Daniel Martínez en 2010. El mejor candidato es el que genera mayores adhesiones, el que logra convocar más sectores. El carisma por supuesto es una variable para llevar adelante el programa de gobierno. Hay conversaciones entre sectores para ver quién es el mejor candidato. Iremos al congreso y el FA habilitará dos o tres candidaturas, eso todavía no está claro. Eso es a diferencia de otros partidos que proponen lo mismo que hace cinco años. Hay unos que están en campaña desde el 1º de marzo de 2015. Hablo de Lacalle Pou, por supuesto.

Daniel Martínez “no calza” con el interior

Es una opinión que dice un dirigente (Mujica) de trayectoria que algunos comparten y otros no. El presidente del FA no va a decir si comparte o no.

Reunión en lo de Gonzalo Reboledo

En esa instancia quería conversar con esas seis personas que tienen una presencia y una cabeza de lista. No quiere decir que fue una cumbre de candidaturas.

Urgencia de precandidaturas

No es una urgencia, pero los tiempos políticos corren. El FA precisa ir decantando quienes son los que competirán en la elección de junio 2019. Me parece que hay que definirlos antes de diciembre. No está descartada la alternativa de que se habiliten todas las precandidaturas y vote la gente en la interna. Hay sectores en el FA que prefieren una candidatura única, de consenso, y hay otros que prefieren la competencia electoral. No estoy seguro de cuál es la mejor ecuación.

Paridad de género

Creo que la paridad en la fórmula es insoslayable. Se requieren gestos de igualdad. Si me dan a elegir, prefiero la fórmula paritaria. Reconozco que hay actores que quieren elegir en función de otros parámetros. Quiero una sociedad igualitaria en género y necesito expresarlo en hechos. El ideal sería no cuotificar, sino que salga naturalmente.

Renovación

La cédula de identidad no es garantía de nada. Creo que es muy importante en el FA y el Uruguay en abrir la cancha a gente más joven. Por supuesto que hay dificultades para dejar crecer a figuras más jóvenes.

Raúl Sendic

La gente decidirá si lo vota o no. No está inhabilitado de momento. Hay un auto de procesamiento en Crimen Organizado que podría recaer en la pérdida de ciudadanía y pena penitenciaria. Ese auto fue recurrido ante el Tribunal de Apelaciones, el cual resolverá. Si se produjera una confirmación del auto de procesamiento, se daría una inhabilitación. El Tribunal de Conducta Política se pronunció en su momento. Creo que el dictamen del TCP y los hechos posteriores fueron lo que llevaron a su renuncia a la vicepresidencia. No hay una resolución del Plenario Nacional del Frente Amplio. Eso no definiría si puede ser o no candidato. Estoy promoviendo en el FA que el Plenario para resolver las 14 situaciones del TCP. Quiero entrar en la discusión electoral con la cancha despejada.

Plan Atlanta

Lo investigamos más allá de la situación de Sendic. Hay una reunión que se hace en un Hotel Marriot en 2012 y se denuncia un proyecto de avance sobre los gobiernos progresistas que combinaría el poder judicial y medios de prensa. No es novedad, se hizo con el Chile de Allende. No lo entiendo ni acuso de que suceda en Uruguay. Sí digo que hay efectiva actuación en la región. Mientras la gente vote, en un sentido u otro, que lo haga. Prefiero gobiernos de izquierda pero quiero mecanismos institucionales. No quiero los atajos como los impeachments y los golpes como en Paraguay u Honduras.

