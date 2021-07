Jenifer Cherro: "Podríamos hacer un intento de reducir el distanciamiento para acelerar la presencialidad" en los liceos

Casi 350.000 estudiantes de Secundaria y UTU retomaron la presencialidad en las últimas dos semanas, a partir de un regreso a clases por etapas. En la mayoría de los liceos públicos del país, los estudiantes volvieron en un esquema combinado con la virtualidad, ya que resulta imposible cumplir con la distancia social estipulada en los salones. La directora de Secundaria expresó que "los centros educativos se han organizado de forma estupenda" en este proceso de retorno a la presencialidad.

No obstante, la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria (ATES) denunció que estos protocolos se incumplen. En un comunicado, expresaron que hay “falta de garantías” para prevenir el coronavirus.

Balance sobre el retorno de los estudiantes a las aulas

Lo que encontré en los liceos va en contraposición de lo que expresa ATES. Encontré centros educativos limpios. Soy docente de hace más de 30 años. Hace tiempo que los liceos no estaban tan limpios. Que no estén dadas las condiciones de trabajo, no creo que así lo sea. He escuchado en prensa la declaración que decía que no se respetaban los protocolos. Hacer esas declaraciones es muy grave y muy serio. Para decir cuestiones de eso hay que tener pruebas. Hay que ser muy cuidadosos con lo que se dice en medios de comunicación. Se toca el bien hacer de cada director. Cómo se puede pensar que un director va a atentar contra la salud de las personas que ahí trabaja? Eso no puede darse. Es una cuestión de salud. La solidaridad tiene un pesar más latente que de costumbre. Podríamos hacer un intento de reducir, si el MSP lo permite, intentaríamos dar ese paso para acelerar la presencialidad y encarar los cinco meses que nos quedan de clases. Hoy la presencialidad es una necesidad de los adultos y de los propios alumnos. Es una necesidad de restablecer un vínculo pedagógico más cercano.

Situaciones de desvinculación educativa

Uso de licencias sindicales y la denuncia por el recorte de horas

Los hechos no se discuten. Me llegó determinada información sobre la situación de un docente x sobre 116 faltas en 2016 y 140 faltas en 2017. He escuchado desde descalificativos hasta decir que hacemos persecución sindical. Si la persona faltó apelando a un artículo del estatuto docente. Cuando una persona sindicalista tiene 20 horas liberadas, pero además falta 250 horas en un promedio de dos años, eso es un hecho. Del 2005 al 2015, no hay ningún convenio que habilite a ir a formación sindical justificado por el 710. El organismo que manda no es el Pit-Cnt, es Secundaria y Codicen. Se deja a cinco grupos que tiene con 140 horas menos de clase y en setiembre les pone aceptable a toda para promoverlas y además, no recupera las horas.

Esto no sucede en mi gestión. Ahora preventivamente pedí constancias a los liceos en 2020 y 2021. El 710 para actividades sindicales no se justifica. No hay ningún convenio. Hay otras cosas entramadas que a mí no me gustaría hablarlas en público porque no formaban parte de mi gestión. Espero y lo digo con certeza que no va a formar parte de mi gestión. Las autoridades son legítimamente constituidas y han venido a tomar decisiones que estaban mal encaradas. ¿Quién promovió a esos alumnos? El docente. Sus motivaciones tendrá. Ante la realidad de los hechos establecidos, hay un acta que se solicita y que no se encuentra en el Consejo de Secundaria.

Quiebro una lanza por los directores. La constancia que se ve de justificación de las instancias dice que se hará por 70 días. Hubo directores que miraron eso y que justificaron. Hubo otra que directamente hizo una nota a Secundaria preguntando si eso existía. Todos los docentes de Secundaria hicieron una nota en 2017 preguntaron si se podía justificar por 710 y solicitan que se expida si eso realmente se estaba pasando. Sentían que eso no sabía si era verdad o no. Jamás hubo nada por escrito de las autoridades del momento. Directores que no justiciaron se les dijo que tenían actitudes antisindicales. El convenio no existe y no hay una resolución de las autoridades del momento que avalaran eso, sin embargo, lo permitían. Las actas de la comisión demuestran que conocían la situación y que había comunicado la situación con Celsa Puente y, sin embrago, no se tomó. Si se da esa situación, se tiene que decir si avala o no, pero le saco la responsabilidad a los directores de los liceos. Para mí el 710 no corre. Sigue funcionando porque está en el estatuto del docente, en la administración de Cherro justificación de actividad sindical por art. 710 no se va a avalar. Si hay que sacar un acto administrativo, lo voy a hacer. Yo quiero ser ordenada. Le estoy pagando un suplente porque un doente tiene 20 horas liberadas por sindicales, pero para las otras horas no tengo suplente. ¿Los alumnos no eran vulnerados en el 2017 en el liceo de San José? ¿En dónde está la vocación? Muy objetivo son los estudiantes y los buenos docentes, que sepan que van a tener mi apoyo siempre.