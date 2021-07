Joaquín Artigas: el olvidado del Desembarco de los 33 Orientales

Conversamos con la profesora de Historia Alba Flores y los estudiantes Elías, Javier y Tomás, quienes forman parte del grupo de investigación del Liceo Nº6 de Maldonado, que descubrieron que hay al menos un “oriental” que no figura en el famoso cuadro de Juan Manuel Blanes sobre el Desembarco de los 33 Orientales en la Playa de la Agraciada. Se trata de Joaquín Artigas, primo de José Gervasio Artigas, quien habría tenido un pasado célebre pero del que poco se sabe.

Investigación

La idea primaria surge de parte de la directora que estaba en 2016, Mónica Bottero. Ella un día nos pregunta quién era Joaquín Artigas porque la calle que pasa frente al liceo se llama así y los profesores de historias fuimos quienes comenzamos a curiosear un poco. Cuando descubrimos que era uno de los 33 orientales, habíamos incursionado en ese aspecto nos llamó muchísimo la atención y nos motivó para seguir investigando. Debido al programa que teníamos el primer año de historia empezamos a trabajar con fuentes de historia, ahí comienza. Continúa cuando todo el colectivo docente comienza a involucrarse. En el liceo conviven dos planes, el plan 2016 y la reformulación 2006, entonces pudimos amalgamar los dos planes, hacer que los jóvenes pudieran trabajar juntos.

Nosotros quisimos darle una identidad porque justamente es muy complejo decir a ciencia cierta, ya que hay cinco Joaquín Artigas en la historia que se han nombrado y sin embargo las conclusiones nos llevan a creer que Joaquín Artigas que nosotros queremos destacar al ser uno de los 33 Orientales.

Participación afrodescendiente en la historia

Debido a todo el proceso que hicimos al investigar quién era Joaquín fuimos detectando que en el mismo caso de Dionisio Oribe que fue otro afrodescendiente que participó de los 33 Orientales tampoco está destacado. Analizando pudimos destacar que en la pintura de Blanes no tenemos claramente presente la figura de Joaquín como un afrodescendiente que es el número diez si miramos la pintura de izquierda a derecha y está tapado por una mano. Hay datos históricos y momentos distintos en los que recorrimos investigando que no se aclara la información sobre estos personajes. No hay una redacción histórica sobre los afrodescendientes sobre nuestra historia nacional. Cuando estuvimos indagando lo primero que encontramos fue a Aníbal Barrios Pintos que fue un historiador que evidentemente uno de los únicos historiadores que ha hablado de Joaquín Artigas propiamente, después los historiadores más contemporáneos si bien los nombran argumentan que era de Mozambique. Nosotros en la investigación creemos que podría haber nacido en Casupá, quien podría de ser de Mozambique era su mamá. Debida a la edad de Joaquín y en el momento que se bautiza que fue en la iglesia de Minas. Estamos hablando de esclavos que fueron transitando al rol de criados, inclusive dentro de la familia de Artigas.

Estuvimos buscando fuentes de la historia propiamente para hablar con propiedad, necesitábamos indagar en documentación histórica. Por ejemplo, Enrique Yarza es uno de los geneálogos que tiene documentos y ha investigado e inclusive tiene la partida de nacimiento de Joaquín que la encontró en Minas y él nos ha proporcionado parte de su investigación personal. Contemporáneo sería solo él el que ha indagado sobre Joaquín. Después sabemos que hay un montón de historiadores que han podido colaborar con nosotros como Palermo de Rivera, este señor accedió darnos información sobre el ingreso de la población esclava que llegaba por la zona de Aiguá, zona de las fronteras entre Brasil y Uruguay, sabemos que eran lugares donde la esclavitud ingresaba al territorio, por eso tenemos documentación histórica.

Los documentos establecen que Joaquín era esclavo de la familia de Artigas, propiamente de Martín José y después pasa al rol de criado por la familia de Pantaleón. Él acompaña a Pantaleón inclusive en la Cruzada Libertadora de los 33 Orientales.