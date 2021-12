Jorge Bermúdez: "Que vuelva el MSP, que vuelva la intervención" en Casa de Galicia

Los trabajadores de Casa de Galicia reclaman que aún no han recibido el cobro del aguinaldo y que los funcionarios unipersonales no han podido facturar. El gremio de la mutualista asegura que los síndicos “no tienen capacidad” para conducir la mutualista y reclaman que se vuelva a la intervención que había iniciado el Ministerio de Salud Pública. Además de la preocupación por el impago del aguinaldo, el gremio de funcionarios advirtió sobre problemas asistenciales, como falta de insumos y medicamentos.

Conflicto dentro de la institución

Hoy Casa de Galicia no tiene director técnico. No conozco casa de salud que funcione sin director técnico. Tiene que ser intervenida de forma inmediata por el MSP. El problema es que un juez resolvió desplazar a las autoridades. Los trabajadores y usuarios son rehenes de una situación política. Hoy, mañana, pasado no van a poder llevar el aguinaldo a su casa por decisiones políticas. Los trabajadores hoy no tienen el dinero arriba de la mesa para poner ese pan dulce arriba de la mesa. Los pacientes que están siendo atendidos en las mutualistas están siendo atendidos por el enorme empeño de los trabajadores. Eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe el SMU que se ha expresado en esa dirección. Nosotros respetamos el equilibrio entre los tres poderes. Hay personas que no tienen ninguna capacidad para dirigir una institución y son responsables casi sin pisar Casa de Galicia. Tienen como una bolsa de trabajo los síndicos.

Diálogo con las autoridades

Hay una buena relación de conversación con este gobierno. Ayer hablamos con las principales autoridades sobre esta situación. Tal vez haya una reunión donde surja una posibilidad de cobrar algo del aguinaldo. La llamada no fue con Salinas. Con él nos reunimos esta semana también y él se ha manifestado a favor de solucionar esta situación.

Lo que cuestionamos siempre es que no recibimos toda la información. Nos parece un desatino de un senador de la República para salir a anunciar una intervención en una institución de salud. Eso es un disparate. El problema de hoy es que la institución no tiene director técnico, que los trabajadores no están cobrando el aguinaldo. Eso es lo que hay que resolver, y no va a ser en un día. Hay una crisis estructural desde hace décadas y no es la primera vez que se interviene. No sé por qué los jueces decidieron que esa era la mejor solución. Hoy no hay quién gestione los insumos de la institución ni quién le pague a los trabajadores que facturan.

Que vuelva el MSP, que vuelva la intervención. Todos los informes que nos dan del sindicato es que hubo una muy buena relación con la intervención. Se generó un ida y vuelta entre lo que es el sindicato y la intervención. Se iba camino a resolver cuestiones, lo que pasa es que la decisión del juez cambió las reglas del juego. Hay que generar caminos legales y caminos políticos.