Jorge Díaz: "Acá no hay banderas ni edades, la clave es concientizar"

El integrante de la Cámara de Emergencias Móviles habló sobre la saturación que hay en el sistema, la situación en el este del país y los cambios en el método de atención de consultas presenciales.

Saturación

La cianosis cuando uno tiene problemas respiratorios. Al respirar rápido es muy perceptible por el paciente. Cuando uno se pone violeta porque realmente no está saturando como corresponde. Estos pacientes no son los comunes respiratorios.

Esto no es político, esto es una guerra. Lo que nos afecta es algo externo. Acá no hay banderas ni edades. Hay que concientizar que es la clave. Desde el arranque de la pandemia esto se comportó en dos grandes olas. Al principio hubo una grande, en particular en Montevideo, pero el interior también tuvo un comportamiento similar. Los llamados han incrementado y luego fueron disminuyendo. Por varios motivos, por las autoridades locales recomendaban las consultas no presenciales de aquellos casos que no ameritaban. UCM desde diciembre está haciendo cambios en la consulta virtual. Y en el último trimestre del 2020, aumentó la cantidad de casos y para nosotros las consultas. Las internaciones han aumentado por covid positivo. Los pacientes necesitan ir a los centros hospitalarios. El tema de la telemedicina ha colaborado mucho, pero las internaciones han aumentado.

Panorama

Hay una vivencia de los casos positivos. Tenemos que ir tomando precauciones para el mes que viene. La clave es complejo, cuesta, pero es sencillo, por eso hablé de conciencia. Se vienen tiempos difíciles. La gente que retorna de vacaciones. Si no actuamos rápido y con conciencia, fundamentalmente es el sentido social la clave para salir adelante. No importa la edad o los partidos. Sobre todo hay que trabajar con la gente joven.

Situación en el este del país

Virtualidad emergencia

El resto de las empresas están trabajando casi igual. Tratando de solucionar las consultas que no son necesariamente presenciales. No es necesario que vaya el médico al domicilio para sacarle las dudas para solucionarle el problema. Trabajamos mucho con la consulta telefónica y virtual. El médico le envía un link y le indica que ingrese a la app para que lo pueda ver. Sobre todo con patología banales que no tienen nada que ver con covid y que se pueden solucionar. Así no gastamos el recurso escaso que es el personal de salud. La emergencia móvil lo que no sea necesario se puede ver virtual, pero cuando es necesario se envía a un médico o una ambulancia. Es importante que hagamos ese cambio para el paciente para cuidarlo y también para cuidar nuestro equipo de salud.

A los pocos minutos estamos en su casa. Estos sistemas de emergencia móviles ha logrado muchísimo en este tema. Permite la flexibilidad de tener lo virtual y lo real al lado si te quedó una duda o lo necesitas. En otros lugares del mundo no tienen la contingencia de la respuesta. Colegas han vivido situaciones en donde los sistemas se saturan y no pudieron dar la asistencia real. En Latinoamérica, nuestro sistema de salud es uno de los mejores. Los sistemas que nosotros tenemos de emergencia móvil han contribuido de forma muy importante a la contención de la pandemia. Tenemos sistemas medicalizados, no son solamente paramédicos. En lugares del primer mundo a nadie se le ocurre que puede tener un médico si lo necesita en su casa. Nuestros sistemas desde hace más de 40 años, que fue el invento uruguayo se socializó. Mal o bien uno tiene acceso a la emergencia móvil. Contribuimos en los accidentes de tránsito. Situaciones similares a estas en donde fuimos reconocidos como actores fundamentales en no llevar los pacientes a la puerta y atenderlos en el domicilio. Jugamos un papel fundamental. En Uruguay hay gran penetración del sistema de emergencia móvil. Eso ayuda muchísimo a que el paciente se contenga en su domicilio, el paciente tenga un médico cerca y tenga una respuesta rápida de una ambulancia hacia su casa.

Hasta mediados de año se podía ver esto, gracias a los medios y al susto que tenemos todos, la gente se ha concientizado y consulta incluso precozmente. Desde algún punto de vista sanitario es preferible.