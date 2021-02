Jorge Díaz: "La realidad hoy nos está demostrando que teníamos razón"

La Fiscalía General de la Nación presentó sus números cerrados a diciembre de 2020, que marcan un crecimiento sostenido en la cantidad de imputaciones desde la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal. En el marco de esta presentación, el fiscal general de la Nación realizó un balance de estos primeros tres años de aplicación del nuevo CPP.

El documento destaca que se lograron imputaciones del 6,9% de las denuncias que fueron presentadas, a la vez que la cantidad de personas privadas de libertad llegó a récords históricos.

Balance de estos primeros tres años

Cuando se instaló la reforma por unanimidad, el código como todas las leyes que en paralelo se aprobaron pasó un sistema inquisitivo que regía en el país. Hacer ese pasaje es un tránsito que tiene determinadas complicaciones. Se aprobó la reforma y empieza a funcionar. Luego empezamos a escuchar cuestionamientos, críticas. Eso ameritó algunas reformas y cambios. Siempre nos mantuvimos en el argumento de que el sistema acusatorio era más garantista que el sistema inquisitivo a la luz de la experiencia de lo que ha sucedió en el resto del mundo. Lo que hay que hacer es instalar nuevas prácticas, aceitar y la realidad hoy nos muestra que teníamos razón. El sistema acusatorio demostró que es más garantista, eficaz, eficiente y que no es pro delincuente. Hoy no hablamos todos los días sobre los problemas de códigos o los problemas de la justicia penal. El relato a la luz de los números se cayó. Hoy tenemos un número récord de personas privadas de libertad. Luego podemos discutir si es un buen dato o no. Ese argumento no era así. El número de imputaciones ha venido creciendo desde 2017 a la fecha. Eso comparado al sistema acusatorio con el inquisitivo, el promedio en el inquisitivo con más denuncias de los que hay hoy, es de 1028 por mes. En el 2020 fue de 1650 con los mismos recursos que disponíamos antes. En la construcción del relato que se instala en la sociedad doy no está presente. No es casualidad. El relato que se construyó quedó demostrado que no tenía fundamentos. Hay críticas que te ayudan a mejorar. A veces se busca chivos expiatorios.

Los cinco casos caricaturizados tiraron por la borda un proceso que se había aplicado miles de veces por la borda. Fueron cinco casos en miles. Llegamos a resolver el 18 % de los conflictos por esa vía. Se eliminó el instituto y no lo comparto. Era un buen instituto y en eso había consenso. Existe consenso entre los operadores del sistema de que no fue una buena decisión. Era la búsqueda del caso concreto de dónde podemos pegar. La realidad hoy es absolutamente distinta y demuestra que este sistema vino para quedarse. Es la conclusión a la que los números y los hechos han demostrado.

El delito es un fenómeno multicausal. Lo que observamos es que la segunda quincena de marzo hubo una caída abrupta en la cantidad de denuncias y luego hubo un efecto rebrote. Tiene una relación con la emergencia sanitaria. Luego hubo un aumento de movilidad y no existió un rebrote. Eso hay que estudiarlo detenidamente. No sé y hay que analizarlo de manera multicausal es por qué. Mejoraron las imputaciones y subieron las personas privadas de libertad, aun cuando crecen los delitos. Eso aumenta la tasa de eficacia. Tenemos un índice de prisionizaicón muy alto. Somos un país con un índice de detención muy alto y no somos el país con mayor cantidad de delitos. A mí no me gustaría estar en los zapatos del Ministro del Interior con ese índice de prisionización. No es bueno.

En países desarrollados se habla de cómo disminuir la cantidad de PPL. Tenemos que garantizar que ese individuo que ingresa al sistema cumpla su sanción y que no vuelva a cometer un delito. Tenemos más gente que entra y sale de la gente que entra. El problema no se resuelve. Resuelve la parte de no impunidad. Sanciones. No resuelve el segundo paso donde la Fiscalía no tiene ninguna competencia.