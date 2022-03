Jorge Gandini: "No estoy dispuesto a avanzar en una reforma de la seguridad social sin acuerdo político"

Tras la victoria del No en el referéndum contra 135 artículos de la LUC, el presidente Luis Lacalle Pou pidió a autoridades del gobierno y legisladores de la coalición que aceleren los motores para poner en marcha varias de las reformas prometidas en campaña electoral. La vicepresidenta Beatriz Argimón se reunió ayer con la coordinadora de la bancada del Frente Amplio, Liliam Kechichian, y antes lo había hecho con los integrantes del oficialismo.

Prioridades del Partido Nacional

Avanzar en reformas. Creo que el gobierno ha sido confirmado en el rumbo que ha tomado. Hoy hay que avanzar en algunas de esas reformas que no requieren ley, que son resorte de las autoridades ejecutivas, por ejemplo, la reforma educativa, que hay que ponerle mucho contenido. Es un sector que ofrece muchas resistencias a los cambios. Debe ser el más reaccionario que existe en el país. Tiene un marco formal y legal aprobado y es resorte de las autoridades educativas para ponerlo en marcha, más allá de las resistencias de los sindicatos. Tenemos un pendiente muy importante que es la reforma de la seguridad social. Hablamos de darle sustento en el tiempo a la ecuación económica financiera, la sustentabilidad. Que los que están aportando hoy siendo jóvenes estén seguros que se pueden jubilar dentro de 20-30-40 años. Eso requiere medidas que lo hagan sustentable en el tiempo. Hoy la seguridad social está fuertemente financiada por los recursos que se transfieren del Estado, que se recauda por ejemplo por IVA. Cuando pagamos IVA 7 puntos van a al BPS. Pero además, aportamos otros 500 millones de dólares al sistema. Tenemos las cajas para estatales, que son distintas y solidarias entre ellas, pero tienen un tema de sustentabilidad en el tiempo. Obvio que es un tema que no es simpático, porque la única manera de financiar el sistema es tocando todas o algunas de las variables que le dan viabilidad. O se trabaja más años, o se paga más cuando trabajás o cobrás menos cuando te jubilás. No hay mucho misterio.

Avances en el diálogo con la oposición

Cualquier reforma en la seguridad social tiene resultado mucho después. Supongamos que aprobamos una en el 2022. Lo vamos a ver en el gobierno que viene. Por lo tanto, tiene que haber un acuerdo con los que gobiernan y los que aspiran a gobernar. Los que gobiernan hoy tal vez van a tener un costo político importante en el debate público, pero estamos asegurando una continuidad de futuro. O hay madurez en el sistema político y nos entendemos que tenemos que hacer algunas reformas o la forma, a mi juicio, no sale. Yo no estoy dispuesto a avanzar en una reforma con voto puro y duro, sin acuerdo político. Si nos pasamos en resultados electorales puramente es muy difícil llegar a un acuerdo. Escuché al presidente del sindicato de ANCAP diciendo que la lucha continúa y ahora comienza la lucha para resistir la reforma de la seguridad social. Todavía no sabe cuál es y ya está en contra. Tocar variables genera incertidumbre. Nadie le va a tocar la jubilación a los que están jubilados, o los que se están por jubilar, pero hay que generar sustentabilidad al sistema. Hay que ponerle todos los condimentos. Uno de los temas es que la gente vive más años. ¿Hay que trabajar más años? En el mundo se ha estado poniendo la edad jubilatoria más arriba. En Uruguay el promedio es 63, el real es a los 60. Pero lo subís y ruido va a haber. Yo creo que el sistema tiene que trabajar con madurez para enfrentar un problema de mañana. Yo no estoy dispuesto que me hagan un referéndum la elección que viene hablando en contra de una medida que hay que hacer porque es imprescindible hacer y todos lo saben. El oportunismo tiene que quedar de lado con las políticas de Estado. Uno gobierna para hacerse cargo de las consecuencias de eso y tiene la obligación de ponerse delante de los problemas. Veamos con quien hablamos de la oposición, porque también es difícil con quien hablar, y veamos cuánto peso tienen los sindicatos. Esta es una de las consecuencias del referéndum: el poder interno de la vida política de un partido político la tienen los sindicatos. No es un tema de costo, es de una reforma, que requiere de un acuerdo político más amplio del gobierno que gobierna. Si el corazón del debate es el oportunismo, estamos liquidados. Hay que darle tranquilidad a la gente. Nos gustaría que no pasen las cosas que pasan en Argentina. Con esa madurez de todo el sistema, tenemos que tomar decisiones que el corto plazo no son buenas, pero que hay que ver hacia adelante. Después del referéndum, que polarizó mucho las posiciones y con la intervención de un movimiento sindical que descubrió que por la vía de la movilización y el conflicto puede parar al gobierno, a lo mejor tenemos que trabajar mucho para generar ese ambiente de madurez. Creo que hay que agotar todos los caminos para hacer la reforma. La segunda cuestión, es que toda reforma de la seguridad social es viable en tanto que se hace lo más lejos posible de la próxima elección. La pandemia nos llevó a ir postergando. El 23 empezamos todos a sacar la calculadora. Sabemos que no se puede recurrir por referéndum, pero cuando se está cerca de una elección se transforma en una elección de referéndum. Yo no soy quien para hacer advertencias a nadie. Hago una análisis en un contexto de salida de un momento muy difícil para el país, que fue del referéndum. Estoy diciendo que hay un agenda, este tema es prioritario en la agenda, pero todos los partidos políticos se tienen que hacer cargo de su cuota parte de responsabilidad, porque el problema lo tenemos ahí. Seamos lo suficientemente responsables todos. Trabajemos juntos en esto. Necesitan un enemigo permanentemente (FANCAP).

La mesa de diálogo propuesto de Fernando Pereira

Yo no estoy de acuerdo con eso. La mesa de diálogo en un sistema institucional y democrático está en los poderes constituidos y representativos en la soberanía popular: en el Poder Ejecutivo y el Parlamento. ¿Por qué hay que sustituir al Parlamento? ¿Por otra mesa? En el Parlamento hay 42 diputados y 13 senadores del Frente Amplio. Es lo que la gente dio en proporción. El referéndum no cambió nada. Resolvió sobre una ley, no constituyó un nuevo panorama electoral. ¿Cuál es la mesa que sustituye un Parlamento? De aquí al lunes vamos a tener una cantidad de reuniones. Si hacemos una mesa de diálogo donde le damos voz al mismo nivel que la democracia representativa al movimiento sindical. Esa es la jugada. La idea es que haya un lugar que desplace el eje del debate soberano que está en el Parlamento, hacia un espacio de acuerdos afuera. La intención del movimiento sindical es tener voz y voto en algún lado. Mientras muevo la calle, me voy a negociar. No me dan corte, muevo más. El Poder Ejecutivo tiene que hablar con la sociedad, y lo hace. El Parlamento habla con la población civil. El diálogo existe. No me parece que haya que entrar el desplazar el eje de la convivencia democrática donde está la representación de los partidos políticos por la ciudadanía, a otro lugar donde ahora se nos dice que no se puede gobernar dándole la espalda a la mitad del país. Es como que se lo hubiéramos dicho a Tabaré Vázquez en la elección que ganó por el 50.3%. Las urnas dijeron, ganó usted. Gobierna usted.

Los desafíos y diferencias dentro de la coalición

Es la vida. Nosotros no somos un partido político que nos hemos fusionado. Somos cinco partidos distintos que competimos, que nos unimos en un partido de gobierno y vamos a competir en la próxima. Es natural que en la convivencia haya perfiles. Cabildo Abierto es súper proactivo en la propuesta de ideas. Lo que hace es afirmar las identidades de los partidos dentro de la coalición. No quieren fundirse detrás de la imagen del Partido Nacional. Cuando paso raya y miro cómo ha funcionado la coalición, en todos los temas importantes hemos votados juntos. ¿Pensamos lo mismo siempre? No. El acuerdo político dice que lo que está en el compromiso por el país, es un compromiso de todos. El acuerdo ha funcionado. Eso también forma parte de la madurez (en tanto que van a competir y tienen que generar acuerdos). Para que a cada uno le vaya bien le tiene que ir bien al gobierno. Al gobierno le va a ir bien si le va bien al país. Ese es el punto límite de la convivencia. Uno puede tironear, pero nos tiene que ir bien a todos. Si un partido político se sale de los acuerdos, termina votando por el FA. El Parlamento es binario. Cada vez que vota no, termina dándole la mayoría a la izquierda. Si me salgo, yo sé dónde quedo, entonces no me puedo salir. Todos tenemos la tentación, pero trabajamos para que el total funcione bien. Las propuestas de Manini sobre precio, son interesantes, pero hay que instrumentarlo.

La suba de los precios y las propuestas para bajarlos

Hay que tratar de compensarle a los más vulnerables el aumento de precios en la canasta básica, porque la canasta básica para los que ganan menos, forma parte del 50% de sus gastos. Le impacta mucho, pero a los que tenemos sueldos mejores, impacta menos. Sé que está bien que nos focalizamos así. Esto mismo le preocupa al gobierno cuando mira la macroeconomía, porque le está generando inflación, y eso lo pagamos todos. Segundo, te mueve las variables y genera más pérdida salarial. Es un problema que a consciencia se resolvió en el momento más difícil de la pandemia. El sector privado acordó entre el empleo y salario, priorizó empleo y detuvo el salario. En el sector público hicimos un acuerdo con COFE. En lo que no nos pusimos de acuerdo era en cómo era la recuperación. En la pérdida nos pusimos de acuerdo. Si encima tenemos otros problemas del impacto de los alimentos, vamos a tener una inflación que tenemos que controlar. Es un tema central. La principal preocupación es esta. ¿Alguna pasa por el Parlamento? Los menos. Las mayorías pasan por decisiones de administración del Poder Ejecutivo en diálogo con la cadena de producción y comercialización.

Reunión con el presidente para fijar la recuperación de los salario en los públicos

Me gustaría hablarlo con Economía. Tenemos un acuerdo de palabra hay que revisarlo. Yo esperaba que tuviéramos un poco más de recuperación en enero de 2022. Ahora las cosas están un poco más complicadas. Vamos a ver si a mitad de año podemos incorporar un correctivo. Hay que mirar las variables generales para ver el margen. Creo que la sensibilidad sobre el tema salarial la tenemos que tener. Distribuir un poco mejor los ingresos de una economía de un país que venía mejorando.

El aumento de la pobreza infantil