Jorge Gandini: "Tenemos que generar mecanismos que estimulen la vacunación"

El senador nacionalista Jorge Gandini propuso en la comisión de seguimiento del covid-19 la creación de un “pase verde”, que permita asistir a actividades sociales, culturales, deportivas y de distinta índole a aquellas personas que se hayan vacunado contra el coronavirus.

Propuesta del "pase verde"

Consiste en que la comisión el seguimiento y hay dos temas. El pasaporte verde es que que permite circular entre países con la vacunación. Hay países desarrollados que producen la vacuna que están empezando a aceptar que estén vacunados con su vacuna y así pueden ingresar sin cuarentena. El mundo se está organizando así y ese es un tema que requiere negociación. El “green pass” o pase libre permite acceder a determinados lugares y se acredita con una app en el celular. Esto aún no es así, pero cuando esto se supere y todos tengan la inmunidad, vamos a tener que ir con esta actitud de movilizarse más y tenemos que tener un mecanismo que dé garantías para abrirnos más.

No se habla de un único mecanismo. El PE está trabajando el tema y hay tecnología a disposición. El que en el ejercicio de su libertad no se vacunó, entenderá que hay un tipo de actividades que requieren la protección y ahí vamos a tener que fortalecer el derecho de admisión. El carné de salud no es obligatorio, pero para trabajar sí se necesita. Eso no discrimina a nadie, pone en resguardo en materia de salud. Es un mecanismo para estimular a la gente que está desinteresa. Tenemos que generar mecanismos que estimulen la vacunación. No va a ser el único camino. Se van a estudiar otros caminos.

Lo que sabemos es que el personal de salud se rige por una guía que establece ahí qué vacunas tiene que tener de manera obligatorias. Desde el 2005 es obligatorio para ingresar a trabajar en la salud la vacuna contra la hepatitis B. Con el covid, las vacunas están en fase cuatro y están probadas. El personal de salud hoy si mantiene contacto o un positivo no tiene que hacer cuarentena porque está inmunizado. Sabemos que hay una parte que no se quiso vacunar y no sabemos quiénes son. Esas personas que no hacen cuarentena pueden estar por recibir el contacto, por lo que lo más razonable es que podamos discutir. Ofrece resistencias ahora, pero esta tendrá que incorporarse.