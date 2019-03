Jorge Gandini y la fecha de las elecciones internas: “Si es para atrasar, se puede conversar, pero para adelantar no le veo espacio político”

El diputado nacionalista habló de la concertación, de la interna blanca y la campaña Vivir Sin Miedo.

Las próximas elecciones internas del 30 de junio, coincidirán con el comienzo de las vacaciones de julio. La ministra de Turismo propuso que las internas se adelanten una semana para que las fechas no se pisen. Sobre esto, recibimos al diputado blanco Jorge Gandini.

Es tarde para cambiar, porque la Corte Electoral presentó un calendario de fechas de votación. Lo hacen para ir ordenando los padrones. Hay que votar una ley especial entre ambas cámaras y requiere acuerdos entre los partidos.

Lo hice en 2012 por el Mundial de Brasil y en un año y pico lo aprobamos. Ni habíamos clasificado.

Si es para atrasar, se puede conversar, pero para adelantar no le veo espacio político. Si se corre una semana se tiene que adelantar la veda. Hacerlo antes cambia los planes políticos. Si se cambian las reglas del juego en el pleno juego, se necesitan ajustar los planes. No lo propusimos porque el FA nos dijo que no.